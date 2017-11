14 Kasım Dünya Diyabet Günü: Diyabet, körlük, kalp krizi ve böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni!

Diyabet, dünyada görülme oranı hızla artan kronik bir hastalık. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre; 1980’li yılların ortalarında 30 milyon olan diyabetli sayısının, 2000 yılında 151 milyona, 2006 yılında 246 milyona, 2011 yılında 366 milyona ve 2015 yılında 415 milyona ulaştığı bildiriliyor.

"DİYABET SIKLIĞI YÜZDE 90 ARTTI"

Diyabetli sayısının 2040 yılına kadar yüzde 55 oranında artarak 642 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selda Çelik, "Ülkemizde 2010 yılında tamamlanan ‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II) verileri ile 12 yıl önce yapılan TURDEP-I verileri kıyaslandığında diyabet sıklığının yüzde 90, obezite sıklığının ise yüzde 44 oranında artmış olduğu ve Türk erişkin toplumunda diyabet sıklığının yüzde 13,7'ye ulaştığı gösterilmiştir" dedi.

KONTROL ALTINA ALINMAYAN DİYABET KÖRLÜK, BÖBREK YETMEZLİĞİ VE İNMEYE NEDEN OLABİLİR

Diyabetin uzun dönemde kontrol altına alınmadığında körlük, kalp damar sistemi hastalıkları, böbrek yetmezliği, sinir sistemi bozukluğu, cinsel sorun, inme ve kemik kaybı gibi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bireye uygun tedavi ve eğitimle kan şekeri ayarını sağlayarak diyabet komplikasyonlarını önlemek ve/veya komplikasyon gelişimini yavaşlatmak mümkündür."

Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Diyabet Federasyonu, 1991 yılında diyabet konusunda toplumda farkındalığın artırılması ve diyabetin öneminin vurgulanması amacıyla 14 Kasım tarihinin “Dünya Diyabet Günü” olarak kutlanmasını önerdi. İnsülin hormonunu 1921 yılında keşfeden Kanadalı tıp doktoru Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım “Dünya Diyabet Günü” olarak kutlanmaya başlandı.

"Uluslararası Diyabet Federasyonunun belirlediği ve tüm dünyada kullanılan 2017 yılı 14 Kasım Diyabet Günü teması "KADINLAR ve DİYABET" olup, sloganı ise "SAĞLIKLI BİR GELECEK HAKKIMIZ"dır. Bu yılki tema diyabet riski olan veya diyabet tanısı almış tüm kadınlar için ekonomik ve ulaşılabilir diyabet tedavisi, diyabet eğitimi ve kendi kendine diyabet yönetimi eğitiminin önemini teşvik etmek suretiyle Tip 2 diyabet ile mücadele kapasitesini güçlendirmektir" diyen Yrd. Doç. Dr. Selda Çelik, şunları söyledi: "Aynı zamanda diyabet ve sorunları konusuna dikkat çekmek amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü'nün Mavi Halka şeklinde bir amblemi bulunmaktadır. Mavi renk, umudu; halka da birliği temsil etmektedir."

Yrd. Doç. Dr. Selda Çelik

DİYABET NEDEN ÖNEMLİ BİR HASTALIKTIR?

• Diyabetli sayısı tüm dünyada hızla artmakla birlikte, diyabetlilerin 3/4'ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.

• Diyabetlilerin yaklaşık yarısı hasta olduğunun farkında değildir.

• Dünyada her 6 saniyede bir kişi diyabet nedeni ile hayatını kaybetmektedir.

• Diyabet hastalığına yakalanmış 199 milyonun üzerinde kadın bulunmakta, bu sayının 2040 yılına kadar 313 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir.

• Diyabet küresel olarak kadınlarda dokuzuncu ölüm nedenidir ve yılda 2,1 milyon ölüme neden olmaktadır.

• Doğan her 7 çocuktan 1'i gestasyonel diyabetten etkilenmektedir.

• Tüm sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 12'si diyabet için kullanılmaktadır. Bu oran ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişmektedir ve dağılım dengesizdir.

• Diyabet körlük, kalp krizi, inme ve böbrek yetmezliğinin en önemli nedenidir.

• Yüksek kan şekeri düzeyi damarlar, kalp, böbrekler, gözler ve sinirlere zarar vererek erken ölümlere neden olur.

• Diyabetli olmayan bireylere göre ampütasyon riski 10-20 kat fazladır.

• Her yıl yaklaşık 500 bin çocuk tip 1 diyabet tanısı almaktadır.

Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

• Ağız kuruluğu, susuzluk hissi, çok su içme

• Sık idrara çıkma

• Açlık hissi ve çok yemek yeme

• Açıklanamayan kilo kaybı

• Yorgunluk, halsizlik

• Yaraların geç iyileşmesi

• Kuru ve kaşıntılı cilt

• Sık enfeksiyon gelişmesi

• Görme bulanıklığı

dünya diyabet günü

dünya sağlık örgütü

Uluslararası Diyabet Federasyonu

diyabet

diyabet tedavisi

Yrd. Doç. Dr. Selda Çelik

Frederick Banting