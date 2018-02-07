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14 Şubat Sevgililer Günü mekanları

07.02.2018 - 11:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sevdiğinizle romantik ve keyif dolu bir 14 Şubat Sevgililer Günü geçirmeniz için pek çok otel ve restoran kutlamalara hazır! İşte romantik ve unutulmaz bir Sevgililer Günü için birbirinden güzel mekanlar...

  • 1 14 Şubat Sevgililer Günü mekanları, Sevgililer Günü restoranları...
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    14 Şubat Sevgililer Günü'nü sevdiğinizle dışarıda geçirmek istiyorsanız bu yazımız size! 14 Şubat'a günler kala restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTURK.COM okuyucuları için bir araya getirdik! Unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmeniz dileğiyle...

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  • 2 14 Şubat Sevgililer Günü mekanları, Sevgililer Günü restoranları...
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    HILTON İSTANBUL BOMONTİ

    Hilton İstanbul Bomonti, her zevke ve bütçeye uygun seçenekleri ile romantizm dolu bir Sevgililer Günü vadediyor. 

  • 3 14 Şubat Sevgililer Günü mekanları, Sevgililer Günü restoranları...
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    Dilerseniz panoramik muhteşem bir İstanbul manzarası sunan barı Cloud 34'ün lezzetiyle ün yapmış sushilerini canlı müzik eşliğinde deneyimleyebilir; isterseniz lezzet tutkunlarının favori restoranı The Globe'taki Eat, Pray, Love konsept menüsünün keyfini çıkarabilirsiniz.

  • 4 14 Şubat Sevgililer Günü mekanları, Sevgililer Günü restoranları...
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    Sevgililer Günü'nde dinginlik arayan çiftler ise spa paketi ile aşklarını ve ruhlarını tazeleme fırsatı bulacaklar.

     

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  • 5 14 Şubat Sevgililer Günü mekanları, Sevgililer Günü restoranları...
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    WYNDHAM GRAND KALAMIŞ 

    Anadolu Yakası'nda yer alan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantizmin büyüsünü yaşamak isteyenlere aşk tılsımlı bir deneyim yaşatacak.

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