Sevdiğinizle romantik ve keyif dolu bir 14 Şubat Sevgililer Günü geçirmeniz için pek çok otel ve restoran kutlamalara hazır! İşte romantik ve unutulmaz bir Sevgililer Günü için birbirinden güzel mekanlar...
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14 Şubat Sevgililer Günü'nü sevdiğinizle dışarıda geçirmek istiyorsanız bu yazımız size! 14 Şubat'a günler kala restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTURK.COM okuyucuları için bir araya getirdik! Unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmeniz dileğiyle...
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HILTON İSTANBUL BOMONTİ
Hilton İstanbul Bomonti, her zevke ve bütçeye uygun seçenekleri ile romantizm dolu bir Sevgililer Günü vadediyor.
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Dilerseniz panoramik muhteşem bir İstanbul manzarası sunan barı Cloud 34'ün lezzetiyle ün yapmış sushilerini canlı müzik eşliğinde deneyimleyebilir; isterseniz lezzet tutkunlarının favori restoranı The Globe'taki Eat, Pray, Love konsept menüsünün keyfini çıkarabilirsiniz.
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Sevgililer Günü'nde dinginlik arayan çiftler ise spa paketi ile aşklarını ve ruhlarını tazeleme fırsatı bulacaklar.
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WYNDHAM GRAND KALAMIŞ
Anadolu Yakası'nda yer alan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantizmin büyüsünü yaşamak isteyenlere aşk tılsımlı bir deneyim yaşatacak.
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Otelin terasında bulunan Ouzo Roof Restaurant, geceye özel hazırladığı aşk menüsü ve canlı müzik programıyla aşıkları Kalamış Koyu'nda bekliyor.
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Eğer geceyi burada geçirmek isterseniz de çeşitli konaklama paketleri mevcut.
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LALEZAR MEYHANESİ
Hilton İstanbul Bosphorus'ta yer alan Lalezar Meyhane, 14 Şubat’ta size ve sevgilinize unutamayacağınız saatler yaşatmaya hazırlanıyor. Bu özel gecede sadece mum ışığı ile aydınlatılacak restoranda, sevgililer öncelikle özel kokteyller ve kanepelerle karşılanacak. Lalezar Meyhane bu özel geceyi ölümsüzleştirmek için geleneksel fotoğraf çekimini de unutmuyor.
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LACİVERT RESTAURANT
Tarihi bir boğaz yalısında 1999 yılından bu yana hizmet veren ve bir boğaz klasiği haline gelen Lacivert, 14 Şubat'a özel hazırladığı menüsüyle çiftleri bekliyor.
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Anadolu Yakası'nda, Beykoz'da bulunan restoran, Akdeniz mutfağından beslenen özgün tarzıyla çiftlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
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AKIN RESTORAN
Yazın bahçede keyifli bir ortam sunan, kışın da sıcak bir atmosfer yaratan Akın Restoran samimi bir Sevgililer Günü ortamı sağlıyor. Karaköy'ün bilindik mekanlarından biri olan Akın Restoran'da kahkahalı, romantik bir 14 Şubat geçirebilirsiniz.
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CONRAD İSTANBUL
Conrad İstanbul Bosphorus, bu Sevgililer Günü’nde sizi sevgilinizle unutamayacağınız anılar yaratmaya davet ediyor.
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Muhteşem bir akşam yemeği ve sürprizlerle dolu konaklama paketiyle aşk dolu bir "Sevgililer Günü" Conrad İstanbul Bosphorus ayrıcalığıyla sizleri bekliyor.
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Çiftlere özel iki alternatifin sunulacağı bu özel günde dileyen misafirler Sevgililer Günü Paketi’ni tercih ederek hem Sevgililer Günü yemeği hem de Conrad İstanbul Bosphorus’ta konaklama ayrıcalığını yaşarken; konaklama tercih etmeyen misafirler Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan akşam yemeğinin keyfini çıkarabilecekler.
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CASA Dİ PERA
Asmalı Mescit’te yer alan Casa di Pera, Sevgililer Günü’nde romantizm rüzgarları estirecek. Sıcak ortamı ile her anı keyfe dönüştüren Casa di Pera'da sevdiğinize romantik bir akşam yemeği armağan edin.
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Toskana Mutfağı’ndan örnekler sunan Casa di Pera, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "Aşk Menüsü" hazırladı.
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Aşk şarkıları repertuarıyla gerçekleştirilecek canlı caz müzik performansıyla Casa di Pera, İtalyan romantizminin doruklarına çıkmayı vadediyor.
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BB IZAKA RESTAURANT
CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul'un terasında yar alan IZAKA Restaurant, Sevgililer Günü'ne özel bir gece hazırladı!
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Benzersiz lezzetler ve eşsiz Boğaz manzarasının buluşma noktası olan IZAKA Restaurant’ta, 14 Şubat için hazırlanana menüsüyle başrol oynayacak. Gecede, ünlü söz yazarı, besteci ve yapımcı Mehmet Teoman ise DJ kabininde yer alacak.
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ELITE WORLD
Elite Word'de Sevgilinizle ödüllü Executive Chef Mithat Yalçınkaya ve ekibi tarafından hazırlanan özel "Sevgililer Günü Menüsü"yle aşk şarkınız eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.
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Ya da Elite World Hotels bünyesinde yer alan Jazz Company, The Grill, L’Oliva, ve Tepebaşı Ocak Restaurant’ta kendinizi romantizme bırakabilirsiniz.
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DELİMONTİ
Anadolu'nun zengin malzeme çeşidini ve geleneksel pişirme tekniklerini, evrensel mutfak anlayışı ile misafirlerine sunan Delimonti, Sevgililer Günü’nde, özel olarak hazırlanan menüsü ve sıcak atmosferi ile misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.
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Lezzetli menüsü ve sıcak atmosferine, Sevgililer Günü’ne özel solo keman performansı ile keyif katacak olan Delimonti, misafirlerine özel bir 14 Şubat kutlaması vadediyor.
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MONOCHROME
Monochrome, 14 Şubat akşamını bomontiada’nın renkli atmosferinde geçirecek misafirlerini 2 kişilik Sevgililer Günü menüsüyle karşılıyor.
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Monochrome’un Sevgililer Günü menüsünü tercih edenler, aynı zamanda bugüne özel olarak, Hilton Bomonti’de indirimli konaklama imkânından yararlanabiliyor.
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YENİ TÜRKÜ
Yeni Türkü, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Trump Cadde’de sahne alacak. Akşam saat 19.00’da başlayacak konserde Yeni Türkü, dünden bugüne unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Konsere katılım ücretsiz.
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PERA PALACE HOTEL
Pera Palas Hotel'de büyüleyici manzara ve tarihi atmosferde canlı müzik eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.
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Gece otelde konaklamak isteyenlerin paketinde delüks veya süit odada konaklama, sabah ise açık büfe kahvaltı var. Dilerseniz de 14 Şubat'da 15.00 18.00 arası çay saatine katılabilirsiniz.
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THE POPULIST
İstanbul'un yükselen yerlerinden Bomontiada'da bulunan The Populist, 14 Şubat'ta unutulmaz bir gece sunuyor. Yiyecek-içeçek menüsü ve ambiyansıyla mekan, samimi bir ortam yaratıyor.
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UP-TERAS
Eski bir liman bölgesi Karaköy'de bölgenin ruhuyla örtüşen SuB Karaköy'ün mekanı UP-Teras 14 Şubat'ı sevgilinizle kutlayabileceğiniz özel bir yer...
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AŞŞK KAHVE
Eğer Sevgililer Günü'nü rahat bir ortamda geçirmek istiyorsanız Aşşk Kahve uygun bir seçenek.
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Hem konumu, hem de deniz manzarasıyla beğenilen Aşşk Kahve tatlı menüsüyle de cezbediyor.
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MÜKELLEF
Manzarası, mezeleri ve leziz yemekleriyle öne çıkan Mükellef, Karaköy'ün ilgi gören restoranları arasında...
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Romantik bir akşam yemeği yiyip içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz bir mekan müzik seçimiyle de başarılı...
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SUR BALIK ARNAVUTKÖY
Sur Balık Restoran Arnavutköy, İstanbul'un güzelliğini Boğaz'dan seyretmek isteyenler için ideal bir noktada yer alıyor.
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Deniz ürünlerini sevenler için, usta eller tarafından restoran, Sevgililer Günü'nde gidilebilecek mekanlardan biri...
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BAYLAN
Tarihi 1923 yılına dayanan, Cumhuriyet ile eşit yılda kurulan Baylan, kendine has lezzetleri ve taze kahvesiyle Sevgililer Günü'nde sıcak bir ortam vadediyor.
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Bebek ve Kadıköy'de şubeleri bulunan Baylan'a giderseniz trüf pasta ve kup griyeyi mutlaka tatmalısınız.
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VIKTOR LEVI MODA
Kadıköy Moda'nın sevilen mekanlarından olan Viktor Levi, dekorasyonu ve tarihi dokusuyla romantik bir ortam vadediyor. Mekan, kendi ürettiği şarapları ve ilk açıldığı zamanki ambiyansıyla hoş ve keyifli bir ortam hazırlıyor.
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MİNOA
Kütüphane arasına yerleştirilen minik masalarıyla sıcacık bir atmosfer sunana Minoa, Beşiktaş Akaretler'de yer alıyor.
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Filtre kahvesi ve tatlılarıyla öne çıkan mekan kitap kurdu çiftler için birebir...
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