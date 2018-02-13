14 Şubat Sevgililer Günü yarın kutlanacak. Sevgililer, birbirlerine hediye alarak çeşitli programlarla bu özel günü kutlayacak. Sevgilisi olmayan vatandaşlar ise sevgilisiz Sevgililer Günü'nü geçirmenin hüznünü sözler ve mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşabilmek için sorgularını sürdürüyor. İşte yalnızlar için derlediğimiz, sosyal medya üzerinden paylaşılabilecek 14 Şubat Sevgililer Günü yalnızlık sözleri ve mesajları...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ YALNIZLIK SÖZLERİ

* Yalnızlığı soruyorlar; yalnızlık, bir ovanın düz oluşu gibi bir şey.

* Bugün mavi bulutları avucunuza mutluluğu baş ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güneş yalnızca sizin için doğsun sizi seviyorum! Sevgililer Gününüz kutlu olsun.

* En sürekli aşk karşılığı olmayan aşktır.

* Vücut bulmus her ruh yalnızlığa mahkumdur.

* Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur.

* Yanlızlıktan kaleleri yıkılmış mahsumiyetin sığındığı son yerdi gözlerin.

* Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki, kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın...

* Nefesler her an yalnız, kırılgan kime söylesem? kime sarılsam? kim günahkar, ne fark eder, neden bunlar, uzakta insanlar, kimse durmaz, kimse beklemez.

* Yalnızlığım.. Yaşamak zorunda olduğum beraberligimsin. Yanlızlığım... Kanımsın canımsın sen benim çaresizliğimsin. Yanlızlığım.. bugünüm, yarınım sen benim hüzünlerimsin. Yanlızlığım.. Tek bildiğin sen benim vazgeçilmezimsin.

* İnsanlar hep birilerinin peşinden koşarlar, ama dönüpte kendi peşlerinden koşanlara hiç bakmazlar.

* İşte böyle kendime hayatımı anlatıyorum.

* Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna...

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