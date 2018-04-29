National Geographic’in Peru kâşifi, Trujillo Üniversitesi’nden Gabriel Prieto ve ABD New Orleans’taki Tulane Üniversitesi’nden Antropolog John Verano başkanlığındaki uluslararası bir ekip tarafından Latin Amerika ülkesi Peru’da yürütülen kazılarda, ülkenin kuzeyinde 550 yıl öncesine ait, yaşları 5 ila 14 arasındaki 140 çocuğa ve 200 yavru lamaya ait kalıntılar bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Verano, ellerindeki bilgiler ışığında, bu çocukların bir törende kurban edildiği sonucuna vardıklarını ifade etti. Arkeolojik kalıntılardan çocukların öldürüldüğü, kalplerinin çıkarıldığı ve sonra batıya bakan yamaca gömüldükleri, lamaların ise doğuya bakacak şekilde gömüldükleri tespit edildi. Bulgulara göre çocuklar ve beraberinde öldürüldüğü anlaşılan 200 lamanın, bu bölgede hüküm süren Chimu medeniyeti döneminde öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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