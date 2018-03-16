Suudi Arabistanlı uluslararası yatırım şirketi Emma, 2013’te Ağaoğlu Maslak 1453 projesinden topraktan satın aldığı B3 blokunu, tamamlanmasının ardından satışa çıkardı.

B3 blokunun, Maslak 1453 projesinin ‘pırlanta yüzüğü’ olduğunu söyleyen Emma CEO’su Maad Ehsan Abduljawad, dairelerin satışından 657 milyon TL ciro hedeflediklerini söyledi.

322 konutun olduğu blokta metrekare fiyatları 9 bin 500 TL olarak belirlendi. 57-289 metrekarelik dairelerin fiyatları 550 bin TL’den başlıyor.

METREKARE HIRSIZLIĞI BAŞLADI

Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen, artık müşterilerin risk almak istemedikleri için teslime hazır projeleri tercih ettiklerini belirterek, “Eskiden daireler metrekare hesabıyla satılırdı.

Artık 2+1, 3+1 diye satılıyor. Öyle küçük metrekare yapmaya başladılar ki insanlar teslim alınca eşyalarını sığdıramıyorlar. Ama artık müşteri daha seçici oldu” dedi