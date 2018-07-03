15 ailenin işi taş oymacılığı

Türkiye’nin en önemli tarihi mekânlarından Hattuşaş örenyerinin bulunduğu Çorum’un Boğazkale İlçesi halkı, bölgedeki kısıtlı iş imkânı yüzünden parasını taştan çıkarıyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre yörede 80 yıldır devam eden taş oymacılığını 15 aile sürdürüyor. Alman arkeologlar, 15 aileye her sezon eğitim veriyor. Yeni çıkan tarihi materyalleri gösterip anlamlarını tartışıyorlar. Ustalar da bu eserleri özel taşlara işleyerek turizm için değerlendiriyor.

Bölgenin en genç taş ustası İsmail Bektaş, “Almanlar bu bölgedeki kazılardan çıkan çivi yazılı tabletleri okuyup bizlere konferans veriyor. Biz de öğrendiğimiz Hitit figürlerini taşlara oyuyoruz. Çıkan eserlerin imitasyonunu yapıyoruz.

6 ay boyunca yeni sezona hazırlanıyoruz. Yurtdışından, Fethiye, Kapadokya, Antalya’dan sipariş alıyoruz. En fazla ‘Kralın özel 12 askeri’, ‘Hitit mührü’, ‘Kadeş Antlaşması mührü’, ‘Hitit aslanı’ sipariş ediliyor” dedi.