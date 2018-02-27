İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, yol ortasında terk edilmiş motosikleti buldu.

AA'nın haberine göre, çevrede araştırma yapan ekipler yola 5-10 metre mesafede ormanlık alanda hareketsiz yatan Aykut Çakır (27) ve Gökhan Şahin'in (27) uyuduğunu fark etti.

Ekipler, 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan iki mahkumu gözaltına aldı.

Çakır ve Şahin, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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