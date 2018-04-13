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"Bu mantar üretim odalarından işçiler, nakliyeciler, petrolcüler, fırıncılar, berberler gibi doğrudan veya dolaylı birçok iş kolu faydalanıyor. Mantar köyümüz ve ilçemiz için büyük bir gelir kaynağı durumunda. Kurumsal marketlere, pazarlara gönül rahatlığıyla mantarımızı gönderiyoruz. İlaç kalıntısız, mümkün olduğunca doğal bir şekilde insanlarımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Yaklaşık 800 bin lira gibi bir para üç aylık zaman diliminde Altınyayla'da, eski adıyla Dimril çukurunda hareket ediyor. Bu da hem Türkiye ekonomisine hem de ilimiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Mantar sayesinde insanımızın yaşam standartları yükseldi, refah düzeyleri arttı. Yıllık düşündüğümüz zaman ise ilçe genelinde yaklaşık 3,2 milyon lira gibi bir sıcak para burada dolaşımda. Göç edenlerin neredeyse tamamı mantar sayesinde geri dönü."