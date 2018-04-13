Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Çatak köyü halkının neredeyse tamamı, Mustafa Külür sayesinde kültür mantarını gelir kapısı yaptı. Köylüler bahçelerinde kurdukları iklimlendirme özelliğine sahip 150 üretim odası ile yıllık ortalama 1800 ton mantar üretiyor. Samsun, Muğla, Antalya, İzmir ve Bursa gibi illere gönderilen ve kilosu tüccara 4 liraya satılan kültür mantarı, 585 nüfuslu köyde vatandaşın yüzünü güldürüyor.
Köylüsünü kültür mantarıyla tanıştıran, tanıştırmakla kalmayıp yediden yetmişe herkesi mantar üreticisi haline getiren 39 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Külür yaptığı açıklamada, mantar yetiştirmeyi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde öğrendiğini söyledi. Altınyayla Kaymakamlığının desteğiyle 2008'de köyünde iki üretim odası kurarak mantar üretmeye başladığını anlatan Külür, oda başı 15 bin lira, faizsiz, 5 yıl geri ödemesiz kredi ile işini büyüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Burada bir tesis kurdum, bunda devletimizin desteği büyüktür. Kültür mantarı üreticiliğini köyümde başlattım, tüm köylüye öğrettim. Hepimizin geçim kaynağı artık mantar oldu. Şu anda kültür mantarını hem üretiyorum hem de diğer üretici arkadaşlardan alıp pazarlamasını yapıyorum. Köyümüzde başlayan mantar üretimi, kısa sürede Altınyayla ilçe merkezi ve ilçenin diğer üç köyü Asmabağ, Kızılyaka ve Çörten'de de yaygınlaştı."
"ÜRETTİĞİMİZ MANTAR KALİTE OLARAK DA TÜRKİYE'NİN İYİLERİNDEN"
Antalya Korkuteli'nden sonra kültür mantarını en çok üretebilen ikinci büyük ilçe olduklarına işaret eden Külür, "Ürettiğimiz mantar kalite olarak da Türkiye'nin en iyilerinden" dedi.
Arkadaşlarının ilk başladıkları güne göre daha tecrübeli olduğunu vurgulayan Külür, "Giderlere rağmen şu anda iyi bir getirisi var. Her odadan, hastalığa yakalanmadan, normal şartlarda yüzde 26 ile yüzde 30 arasında verim alıyoruz. 10 ton hammadde koyduğumuzda her odadan yaklaşık 3 bin kilogram mantar alabiliyoruz. Şu anki durumda kültür mantarının üreticiden tüccara çıkış fiyatları 4 lira ile 4 lira 20 kuruş arasında değişiyor. Her hasatta normal şartlarda giderler de eklendiği zaman yaklaşık 2 bin lira ile 3 bin lira arasında oda başına bir getirisi var" diye konuştu.
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