Geçtiğimiz dönemlerde bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada ortaya çıkan bir iddia, vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Ortaya atılan iddiaya göre; NASA, 15 Kasım'da dünyanın kararacağını duyurdu. Peki 15 Kasım'da dünya kararacak mı? 15 Kasım'da ne olacak? İşte ortaya atılan iddiaya dair detaylar...

15 KASIM'DA DÜNYA KARARACAK MI?

Geçtiğimiz dönemlerde bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada ortaya çıkan bir iddiaya göre, "NASA 15 Kasım tarihinde Dünya'nın karanlığa bürüneceğini doğruladı". Bu paylaşımı gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, merakla 15 Kasım'da dünyanın kararıp kararmayacağını araştırmaya başladı.

15 Kasım'da dünyanın gerçekten kararıp kararmayacağını araştıran vatandaşlar ise bu olayın bir "troll" yani şaka olduğunu bilmiyor. Konuyla ilgili herhangi bir NASA açıklaması bulunmuyor. Yani ortalıkta gezen bu "15 Kasım'da dünya kararacak." şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

Daha önceden de buna benzer haberlerin sosyal medyada yayılması bazı vatandaşları korkutmuştu. Özellikle geçtiğimiz aylarda ABD'de meydana gelen Güneş tutulmasının ardından birçok komplo teorisi ortaya atılmıştı. Dünyanın sonunun geleceğine dair ortaya atılan yalan haberler, sosyal medyada yayıldıkça insanları korkutabiliyor.

15 kasım