15 katlı binada yangın dehşeti: 18 kişi dumandan etkilendi

Akkent Mahallesi'nde bulunan Girişim Sitesindeki dairede, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün daireyi sararken evde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 genç yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre; 15 katlı binada oturanlardan bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst kattakiler ise dumandan etkilenip mahsur kaldı. İhbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan araç merdiveniyle mahsur kalanları tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen 18 kişiye, sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle uzun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, ekiplerin çalışmasının ardından evlerine döndü.

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