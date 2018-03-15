Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kalbul eidlen 15 Mart dünyanın her yerin Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanıyor. Özellikle tüketici hakları dernekleri ve vakıflar bugün dünya geneline yayılmış tüketim çılgınlığı, dolandırıcılıklar ve tüketici haklarına dikkat çekiyor. Peki 15 Mart nasıl Tüketiciler Günü oldu? İşte detaylar...

15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy’nin 15 Mart 1962 tarihinde Temsilciler Meclisinde yaptığı ve “tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasının” gerekli olduğundan söz ettiği konuşmasıyla tüketicilerin haklarına dikkat çekildi. 23 Haziran 1986 tarihinde ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nca tüm dünyaya açıklanan Evrensel Tüketici Haklarının kabul edildi. Türkiye’de de, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 23 Şubat 1995'te yürürlüğe girdi.

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