15 milyon araç HGS ve OGS’den kaçak geçiş yaptı

2016 yılında 285 milyon 144 bin 64 araç, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile köprü ve otoyollardan geçiş yaptı. Toplam 1 milyar 459 milyon 49 bin 357 TL kazanç elde edildi. Aynı yıl HGS ve OGS’den 15 milyon 55 bin 655 araç kaçak geçiş yaptı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 2016 yılı Sayıştay raporuna göre, 2016 yılında OGS ile 132 milyon 88 bin 117 araç geçiş yaptı. Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre bu geçişlerden 459 milyon 688 bin 740 TL gelir elde edildi. HGS ile 285 milyon 144 bin 64 araç geçiş yaptı, 999 milyon 360 bin 617 TL gelir sağlandı. OGS ve HGS’yi toplam 285 milyon 144 bin 64 araç kullanırken, 1 milyar 459 milyon 49 bin 357 TL kazanç elde edildi. 2016 yılında HGS ve OGS’den 15 milyon 55 bin 655 araç kaçak geçti. Kaçak geçiş yapan araçların 11 milyon 347 bin 869’unun plakası tespit edildi.
3 MİLYON ARACIN PLAKASI OKUNAMADI
2 milyon 899 bin 412 aracın plakası okunamadı. 808 bin 374 yabancı plakalı araç da kaçak geçiş yaptı. Raporda, köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam 76 milyon 995 bin 898 TL’lik kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydının yapılmadığı, mali tablolarda yer verilmediği belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Sayıştay’a verdiği yanıtta otoyol ve köprülerden yapılan bütün geçişlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesinin planlandığını ve buna ilişkin çalışmaların 2017 yılı içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.