9 yıldır evli olan Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanmak üzere. Mustafa Sandal, 4 katlı 15 milyon liralık villayı eşine bırakacak. Posta'nın haberine göre, Emina Sandal bu villada iki oğluyla yaşayacak. Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bir hafta önce ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu.

Emina Hanım oğulları Yavuz ve Yaman ile yaşadığı villayı A'dan Z'ye değiştirmek için harekete geçti. Emina Jahovic bahçeli, havuzlu lüks villalarını 2010'dan bu yana her yıl dekore ediyor, en lüks eşyalarla donatıyordu.

İddiaya göre; Mustafa Sandal eşini ''Çok fazla para harcıyorsun'' diye defalarca uyardı. Çift bu yüzden sık sık kavga etti. Ayrılıklarına bir neden olarak da bu gösterildi.

Emina-Mustafa Sandal bu evde yaşıyordu.

MUSTİ OFİSTE YAŞIYOR

6 ay önce evi terk eden Mustafa Sandal, ofisinde yaşıyor. Emina Sandal, ''Çocuklarımın velayetini ben alacağım. Mustafa da istediği zaman oğullarını görecek'' diye konuştu.