15 stat ‘Millet Bahçesi’ne dönüşecek

Eski Eskişehir stat alanının “Millet Bahçesi” yapılması için TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı anlaştı. 54 bin metrekarelik araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devreden TOKİ, inşa sürecinde teknik destek sağlayacak. Stadın yıkımını ise Eskişehir Valiliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanılmayan 6 eski stadın “Millet Bahçesi” olacağı açıklamasından sonra mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait 7 eski stadyum da Millet Bahçesi olması için Hazine’ye devredilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; TOKİ Başkanı Ergün Turan, mülkiyeti TOKİ’ye ait olan Batman, Malatya, Sivas, Trabzon Akçabaat, Giresun, Hatay ve Samsun statlarının da Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesi için arazileri Hazine’ye devredeceklerini açıklayarak bu alanlarda da Millet Bahçelerinin olacağını söyledi. Turan ayrıca, daha önce satışı gerçekleştirilen Sakarya ve Diyarbakır statları için de çalışmaların devam ettiğini belirterek bu statların da Millet Bahçesi olacağını açıkladı.

İmza törenine TOKİ Başkanı Ergün Turan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı katıldı.

İMARLI KONUT EŞDEĞERİ 15 MİLYAR TL’Yİ BULUYOR

15 stadın toplam büyüklüğü 713 bin metrekareyi buluyor. Bu statların yer aldığı arazilerin üstünde 1.50 emsalle konut yapılması durumunda, ortaya yaklaşık 15 milyar TL’lik bir değer çıkıyor.

MİLLET BAHÇESİ OLACAK ESKİ STADYUM ALANLARI