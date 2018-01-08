15 tatil yani öğrenci ve velilerin beklediği tarih yaklaşıyor. 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı iş takviminde 15 tatilin 22 Ocak 2018'de başlayıp 2 Şubat 2018'de biteceği belirtiliyor. Öğrenciler haftasonu tatilinden sonra 5 Şubat'ta tekrar ders başı yapacak ve 2017 - 2018 ikinci yarıyılı resmen başlamış olacak.
15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ HANGİ GÜN?
Milyonlarca öğrenci, yaklaşan yarıyıl tatilini heyecanla bekliyor. Yeni yıla girmemiz ve ilk dönem sınavlarının sonlarına gelinmesi ile birlikte öğrenciler, yarıyıl tatili sorgularını hızlandırdı. "Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? ve "15 tatil ne zaman?" sorularına yanıt arayan öğrenciler, bu sene 15 tatilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile yarıyıl tatiline çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme iyi hazırlanabilmek için iyice dinlenmek isteyen öğrenciler heyecanla tatili bekliyor. 15 tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak ve 15 tatil maratonu sona erecek.
2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
15 tatilini yapan öğrenciler 5 Şubat'ta ikinci kanaat dönemine başlayacak. Ortaöğretime ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler ikinci kanaat döneminin ne zaman biteceğini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılacak karneler ile birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER
2018 yılına ait resmi tatiller aşağıda listelenmiştir.
- 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 15 tatil (yarıyıl) tatili
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil
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