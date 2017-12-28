15 tatil için geri sayım başladı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde eğitimini sürdüren öğrenciler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlk dönem sınavlarının yavaş yavaş sonlarına yaklaşmasıyla tatili iple çeken öğrenciler '15 tatil ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? 2018 yarıyıl (sömestr) tatili hangi gün?

15 TATİL NE ZAMAN? 2018 GERİ SAYIM BAŞLADI

15 karne tatili için öğrenciler gün sayıyor. Sınav stresini üzerinden atmak ve dinlenmek için tatili bekleyen öğrenciler gün geçtikçe 15 tatilin ne zaman olacağına dair sorgularını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2017-2018 eğitim takvimine göre 15 tatil, 19 Ocak 2018 başlayacak. 15 tatilini yapan öğrenciler için ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak olan öğrenciler, bir yandan da yaz tatilinin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü çalacak son ders zilinin ardından yaz tatili başlayacak.

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 15 HAZİRAN 18 CUMA RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 1 GÜN 15 TEMMUZ 18 PAZAR KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 18 PERŞEMBE CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 2018 PAZAR 29 EKİM 2018 PAZARTESİ

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