15 tatil için geri sayım başladı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde eğitimini sürdüren öğrenciler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlk dönem sınavlarının yavaş yavaş sonlarına yaklaşmasıyla tatili iple çeken öğrenciler '15 tatil ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? 2018 yarıyıl (sömestr) tatili hangi gün?
15 TATİL NE ZAMAN? 2018 GERİ SAYIM BAŞLADI
15 karne tatili için öğrenciler gün sayıyor. Sınav stresini üzerinden atmak ve dinlenmek için tatili bekleyen öğrenciler gün geçtikçe 15 tatilin ne zaman olacağına dair sorgularını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2017-2018 eğitim takvimine göre 15 tatil, 19 Ocak 2018 başlayacak. 15 tatilini yapan öğrenciler için ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.
2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak olan öğrenciler, bir yandan da yaz tatilinin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü çalacak son ders zilinin ardından yaz tatili başlayacak.
2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ
|SÜRE
|AY
|GÜN
|YILBAŞI
|1 GÜN
|01 OCAK 2018
|PAZARTESİ
|ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
|1 GÜN
|23 NİSAN 2018
|PAZARTESİ
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS 2018
|SALI
|ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
|1 GÜN
|19 MAYIS 2018
|CUMARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
|1/2 GÜN
|14 HAZİRAN 2018
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI
|1. GÜN
|15 HAZİRAN 18
|CUMA
|RAMAZAN BAYRAMI
|2. GÜN
|16 HAZİRAN 2018
|CUMARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI
|3. GÜN
|17 HAZİRAN 2018
|PAZAR
|15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
|1 GÜN
|15 TEMMUZ 18
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI AREFESi
|1/2 GÜN
|20 AĞUSTOS 2018
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI
|1. GÜN
|21 AĞUSTOS 2018
|SALI
|KURBAN BAYRAMI
|2. GÜN
|22 AĞUSTOS 2018
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI
|3. GÜN
|23 AĞUSTOS 2018
|PERŞEMBE
|KURBAN BAYRAMI
|4. GÜN
|24 AĞUSTOS 2018
|CUMA
|ZAFER BAYRAMI
|1 GÜN
|30 AĞUSTOS 18
|PERŞEMBE
|CUMHURİYET BAYRAMI
|1,5 GÜN
|28 EKİM 2018
|PAZAR
|29 EKİM 2018
|PAZARTESİ
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