Milyonlarca öğrenci, Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak ve ikinci kanaat dönemi öncesinde ilk dönemin yorgunluğunu giderecek. Tatili iple çeken öğrenciler, bir yandan da tatilin biteceği tarihi araştırıyor. Tatilin bitiş tarihine göre plan yapan veliler, internette "15 tatil ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte yarıyıl tatili bitiş tarihi!
15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), dönem öncesinde yayınladığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde, 15 tatilin başlayacağı ve biteceği tarihi belirtti. Yayınlanan çalışma takvimiyle birlikte öğrencilere ve velilere tatillerin başlayacağı ve biteceği tarihler resmi olarak aktarıldı.
Buna göre, 15 günlük yarıyıl tatili 19 Ocak 2018 Cuma günü alınacak olan karnelerle birlikte başlayacak ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci ikinci kanaat dönemi öncesinde 15 günlük tatile başlayacak.
15 günlük sömestr tatili, 2 Şubat 2018 tarihinde resmen sonlanacak ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü milyonlarca öğrenci okullarına dönerek ikinci kanaat dönemine başlayacak. Milyonlarca öğrencinin sınıflarını geçip geçmemesi için oldukça önemli olan ikinci kanaat dönemi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü alınacak karnelerle birlikte sona erecek ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.
2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
|Resmi Tatil
|Tarih
|Süre
|Yılbaşı
|1 Ocak 2018, Pazartesi
|1 gün
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2018, Pazartesi
|1 gün
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2018, Salı
|1 gün
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2018, Cumartesi
|1 gün
|Ramazan Bayramı Arifesi
|14 Haziran 2018, Perşembe
|Yarım gün
|Ramazan Bayramı
|15 Haziran 2018, Cuma
|1 gün
|Ramazan Bayramı
|16 Haziran 2018, Cumartesi
|1 gün
|Ramazan Bayramı
|17 Haziran 2018, Pazar
|1 gün
|Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü
|15 Temmuz 2018, Pazar
|1 gün
|Kurban Bayramı Arifesi
|20 Ağustos 2018, Pazartesi
|Yarım gün
|Kurban Bayramı
|21 Ağustos 2018, Salı
|1 gün
|Kurban Bayramı
|22 Ağustos 2018, Çarşamba
|1 gün
|Kurban Bayramı
|23 Ağustos 2018, Perşembe
|1 gün
|Kurban Bayramı
|24 Ağustos 2018, Cuma
|1 gün
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2018, Perşembe
|1 gün
|Cumhuriyet Bayramı Öncesi
|28 Ekim 2018, Pazar
|Yarım gün
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2018, Pazartesi
|1 gün
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