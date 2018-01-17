Milyonlarca öğrenci, Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacak ve ikinci kanaat dönemi öncesinde ilk dönemin yorgunluğunu giderecek. Tatili iple çeken öğrenciler, bir yandan da tatilin biteceği tarihi araştırıyor. Tatilin bitiş tarihine göre plan yapan veliler, internette "15 tatil ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte yarıyıl tatili bitiş tarihi!

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), dönem öncesinde yayınladığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde, 15 tatilin başlayacağı ve biteceği tarihi belirtti. Yayınlanan çalışma takvimiyle birlikte öğrencilere ve velilere tatillerin başlayacağı ve biteceği tarihler resmi olarak aktarıldı.

Buna göre, 15 günlük yarıyıl tatili 19 Ocak 2018 Cuma günü alınacak olan karnelerle birlikte başlayacak ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci ikinci kanaat dönemi öncesinde 15 günlük tatile başlayacak.

15 günlük sömestr tatili, 2 Şubat 2018 tarihinde resmen sonlanacak ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü milyonlarca öğrenci okullarına dönerek ikinci kanaat dönemine başlayacak. Milyonlarca öğrencinin sınıflarını geçip geçmemesi için oldukça önemli olan ikinci kanaat dönemi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü alınacak karnelerle birlikte sona erecek ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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