Birinci kanaat dönemi, 19 Ocak'ta karnelerin alınmasıyla birlikte sona erdi. Milyonlarca öğrenci, alınan karneler sonrasında 15 günlük yarıyıl tatiline başlamıştı. Tatilin son günlerine doğru yaklaşırken, öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB çalışma takviminde yer alan tarihler ve detaylar.
15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Yaklaşık 4 aylık birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erdi. Yurt genelinde karnesini alan milyonlarca öğrenci, ikinci kanaat dönemi öncesinde 15 günlük yarıyıl tatiline başladı.
Tatilin sona ermesine kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı tarihi araştırıyor. 15 tatilin sona ereceği ve ikinci kanaat döneminin başlasyacağı tarihler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 15 günlük yarıyıl tatili resmi olarak 2 Şubat 2018 tarihinde sona erecek ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü öğrenciler yeniden okullarına dönecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci kanaat dönemi sonrasında başlayacak olan yaz tatili için de öğrenciler araştırmasını sürdürüyor. 3 aylık yaz tatilinin tarihini araştıran öğrencilere cevap Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, ikinci kanaat dönemi sonrasında 3 aylık yaz tatili 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. Öğrenciler, 3 aylık yaz tatili sonrasında 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.
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