15 tatil ne zaman başlayacak? 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için yavaş yavaş sona gelinmesi ile birlikte öğrenciler yarıyıl tatilini heyecanla beklemeye başladı. Sınav stresini atmak için 15 tatili bekleyen öğrenciler 2018 yılı yarıyıl tatilinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman? 2018 yarıyıl tatili (sömestr) hangi gün? İşte merak edilen soruların yanıtı...

15 TATİL NE ZAMAN? 2018 GERİ SAYIM BAŞLADI! YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ HANGİ GÜN?

Milyonlarca öğrenci, yaklaşan yarıyıl tatilini heyecanla bekliyor. Yeni yıla girmemiz ve ilk dönem sınavlarının sonlarına gelinmesi ile birlikte öğrenciler, yarıyıl tatili sorgularını hızlandırdı. "Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? ve "15 tatil ne zaman?" sorularına yanıt arayan öğrenciler, bu sene 15 tatilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile yarıyıl tatiline çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme iyi hazırlanabilmek için iyice dinlenmek isteyen öğrenciler heyecanla tatili bekliyor. 15 tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak ve 15 tatil maratonu sona erecek.

2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatilini yapan öğrenciler 5 Şubat'ta ikinci kanaat dönemine başlayacak. Ortaöğretime ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler ikinci kanaat döneminin ne zaman biteceğini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılacak karneler ile birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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