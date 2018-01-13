Yarıyıl tatili için milyonlarca öğrencinin bekleyişi sürüyor. Yaklaşan karne dönemi öncesinde tatilin başlayacağı tarihi araştıran öğrenciler ve veliler, sık sık "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" sorularının cevabını internette sorguluyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz dönemlerde MEB tarih bilgisini paylaşmıştı. Peki 15 tatil ne zaman? Karneler ne zamna alınacak? İşte detaylar.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili için bekleyen milyonlarca öğrenci, tatilin başlayacağı tarihi araştırıyor. Karnelerin dağıtılmasına kısa bir süre kala öğrenciler hem son not durumunu kontrol ediyor, hem de tatili başlayacağı tarihi internette araştırıyor.

Konuyla ilglli olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dönem başlamadan önce yayınladığı çalışma takviminde yarıyıl tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihleri duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan çalışma takviminde, yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2018 tarihinde karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacağı yer alıyor. Öğrenciler, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başlayacak.

Öte yandan 15 tatil 2 Şubat 2018 günü resmi olarak sona erecek ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü öğrenciler yeniden okula dönerek ikinci kanaat dönemine başlayacak. Yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanat dönemi boyunca öğrenciler derslerinden geçmek için çabalayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla yaz tatiline başlayacak. Milyonlarca öğrencinin çıkacağı yaz tatili, 3 ay sürecek ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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