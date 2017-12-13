Öğrenciler, yıl bitimine kısa bir süre kala okulların kapanacağı ve tatile gireceği tarihi araştırmaya başladı. İnternet üzerinde araştırma yapan öğrenciler "15 tatil ne zaman?" ve "okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yurt genelinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, yıl sonuna kısa bir süre kala 15 tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 15 tatil ile birlikte öğrenciler 15 günlük tatile çıkacak ve ikinci dönem öncesinde dinlenecek. Tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden okullarına dönecek ve yaklaşık 4 ay süren ikinci kanaat dönemine başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde yer alan bilgiye göre 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili, 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak. Karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile başlamış olacak.
15 günlük tatil, 2 Şubat 2018 tarihinde resmi olarak bitecek ve öğrenciler 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okullarına dönerek ikinci kanaat dönemine başlamış olacak.
Öğrencilerin sınıfı geçmesini doğrudan etkileyen ikinci kanaat dönemi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.
TATİLDE NELER YAPILMALIDIR?
Yarıyıl tatili için araştırmalarını sürdüren öğrencilere tatilde yapılması gereken bazı aktiviteler tavsiye edilmektedir. Öğrenciler, 15 günlük tatil boyunca çeşitli sosyal etkinliklere katılmalı ve kendisini geliştirmelidir. Sergiler, konserler, tarihi geziler ve doğa yürüyüşleri öğrencilere tavsiye edilir.
Öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri yapmalı ve bedenen de rahatlamalıdır. Yapılan spor aktiviteleri hem öğrencileri eğlendirecek hem de vücutlarını dinç tutmalarını sağlayacaktır.
Böylece öğrenciler tatil boyunca yeni bilgiler öğrenebilir ve aynı zamanda kendisini kültür anlamında geliştirebilir. Öğrencilerin oyun oynaması da tavsiye edilmektedir ancak tatil boyunca bilgisayar başında vakit geçirilmemelidir. Hem sağlık açısından hem de zihin yorgunluğu açısından tatilin büyük bölümünde öğrencilerin evlerinde bilgisayar başında oynamaları tavsiye edilmez.
Öte yandan bir süre evde kalarak zihni dinlendirmek de önemlidir. Birinci kanaat dönemi boyunca yaşanan zihinsel yorgunluğun bu şekilde giderilmesi tavsiye edilir.
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