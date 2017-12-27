Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala yurt genelinde çeşitli sınıflarda eğitim gören milyonlarca öğrenci ve veli, yaklaşan 15 tatilin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler 15 günlük bir tatile girecek ve ikinci kanaat dönemi öncesinde dinlenmiş olacak. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilen yarıyıl tatili tarihi ve detaylar.

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz aylarda 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini paylaşmıştı. Yayınlanan takvimde öğrencilerin ve velilerin merakla araştırdığı 15 tatil tarihi (yarıyıl tatili tarihi) de yer alıyor.

MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler arasında 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili, 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasının ardından başlayacak. Karnelerin dağıtılmasının ardından başlayacak olan yarıyıl tatilinde milyonlarca öğrenci 15 günlük tatil yapacak ve ikinci kanaat dönemi öncesinde dinlenecek.

Milyonlarca öğrencinin yeniden okula döneceği ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların açılmasıyla başlayacak. Böylece milyonlarca öğrenci, yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanat dönemine başlayacak ve sınıfını en iyi dereceyle geçmek için çabalayacak.

Öte yandan, ikinci kanaat dönemi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Yaz tatilinin ardından ise 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi tarihinde başlayacak.

2018 TATİL TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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