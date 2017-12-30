15 tatil ne zaman? sorusu, yeni yılın sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başladı. Okulların kapanacağı tarihi araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "okullar ne zaman kapanacak?" diye araştırıyor. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından açıklanan tarihler...

15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde yayınladığı çalışma takviminde 15 tatil tarihini duyurdu. MEB tarafından yayınlanan çalışma takviminde, yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2018 tarihinde alınacak karnelerin ardından başlayacağı belirtilmektedir.

Böylece öğrenciler 19 Ocak'ta alınacak karnelerin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline başlayacak. Öğrenciler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte ikinci kanaat dönemine başlayacak ve yaklaşık 4 ay boyunca ikinci kanaat döneminde derslerinden geçmek için çaba gösterecek.

İkinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Yaz tatilinin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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