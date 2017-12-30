SON DAKİKA HABERLERİ

Son Dakika
15 tatil
GÜNDEM

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB yarıyıl tatili tarihini duyurdu!

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? ve Okullar ne zaman kapanacak? soruları, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 çalışma takviminde tatil tarihlerini duyurmuştu. Peki yarıyıl tatili ne zaman?

30.12.2017 - 15:33 | Güncelleme:

15 tatil ne zaman? sorusu, yeni yılın sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başladı. Okulların kapanacağı tarihi araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "okullar ne zaman kapanacak?" diye araştırıyor. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından açıklanan tarihler...

15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde yayınladığı çalışma takviminde 15 tatil tarihini duyurdu. MEB tarafından yayınlanan çalışma takviminde, yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2018 tarihinde alınacak karnelerin ardından başlayacağı belirtilmektedir.

Böylece öğrenciler 19 Ocak'ta alınacak karnelerin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline başlayacak. Öğrenciler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte ikinci kanaat dönemine başlayacak ve yaklaşık 4 ay boyunca ikinci kanaat döneminde derslerinden geçmek için çaba gösterecek.

İkinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Yaz tatilinin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre
Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün
Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün
Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün
Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün
Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün
Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün
Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün
Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün
Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün
Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün
Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün
Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün
Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

 

  • 15 tatil
  • 15 tatil ne zaman
  • Okullar Ne Zaman Kapanacak?
  • yarıyıl tatili ne zaman?
  • meb

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.