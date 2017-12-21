Aralık ayının sonlarına yaklaşmamızla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, yaklaşan tatil öncesinde tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İnternet üzerinde okulların başlayacağı tarihi araştıran vatandaşlar, "15 tatil ne zaman?" ve "yarıyıl tatili ne zaman?" aramalarını yapıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar.

15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milyonlarca öğrenci, 18 Eylül Pazartesi günü başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile okullara döndü ve eğitimlerine başladı. Başlayan birinci kanaat döneminin sonlarına ise kısa bir süre kaldı ve öğrenciler yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.

Tatil için plan yapan ve tatil tarihini araştıran milyonlarca öğrenci ve veli, internet üzerinde "15 tatil ne zaman?" ve "yarıyıl tatili ne zaman?" aramalarını yapıyor. Konuyla ilgili yanıt ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) yayınlamış olduğu çalışma takviminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı çalışma takvimine göre, okullar 15 tatile 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte girecek ve öğrenciler birinci kanaat dönemini tamamlamış olacak. Yarıyıl tatilinin biteceği ve ikinci kanaat döneminin başlayacağı tarih ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü.

Öğrenciler, yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanaat dönemi boyunca derslerine katılacak ve sınav olacak. Bir yılın sona ereceği ikinci kanaat dönemi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

3 aylık yaz tatili boyunca öğrenciler bir sonraki yıla hazırlanacak ve tatil yaparak dinlenecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2018 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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