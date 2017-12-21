Aralık ayının sonlarına yaklaşmamızla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, yaklaşan tatil öncesinde tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İnternet üzerinde okulların başlayacağı tarihi araştıran vatandaşlar, "15 tatil ne zaman?" ve "yarıyıl tatili ne zaman?" aramalarını yapıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar.
15 TATİL NE ZAMAN? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milyonlarca öğrenci, 18 Eylül Pazartesi günü başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile okullara döndü ve eğitimlerine başladı. Başlayan birinci kanaat döneminin sonlarına ise kısa bir süre kaldı ve öğrenciler yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.
Tatil için plan yapan ve tatil tarihini araştıran milyonlarca öğrenci ve veli, internet üzerinde "15 tatil ne zaman?" ve "yarıyıl tatili ne zaman?" aramalarını yapıyor. Konuyla ilgili yanıt ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) yayınlamış olduğu çalışma takviminde yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı çalışma takvimine göre, okullar 15 tatile 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte girecek ve öğrenciler birinci kanaat dönemini tamamlamış olacak. Yarıyıl tatilinin biteceği ve ikinci kanaat döneminin başlayacağı tarih ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü.
Öğrenciler, yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanaat dönemi boyunca derslerine katılacak ve sınav olacak. Bir yılın sona ereceği ikinci kanaat dönemi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
3 aylık yaz tatili boyunca öğrenciler bir sonraki yıla hazırlanacak ve tatil yaparak dinlenecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.
2018 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
|Resmi Tatil
|Tarih
|Süre
|Yılbaşı
|1 Ocak 2018, Pazartesi
|1 gün
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2018, Pazartesi
|1 gün
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2018, Salı
|1 gün
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2018, Cumartesi
|1 gün
|Ramazan Bayramı Arifesi
|14 Haziran 2018, Perşembe
|Yarım gün
|Ramazan Bayramı
|15 Haziran 2018, Cuma
|1 gün
|Ramazan Bayramı
|16 Haziran 2018, Cumartesi
|1 gün
|Ramazan Bayramı
|17 Haziran 2018, Pazar
|1 gün
|Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü
|15 Temmuz 2018, Pazar
|1 gün
|Kurban Bayramı Arifesi
|20 Ağustos 2018, Pazartesi
|Yarım gün
|Kurban Bayramı
|21 Ağustos 2018, Salı
|1 gün
|Kurban Bayramı
|22 Ağustos 2018, Çarşamba
|1 gün
|Kurban Bayramı
|23 Ağustos 2018, Perşembe
|1 gün
|Kurban Bayramı
|24 Ağustos 2018, Cuma
|1 gün
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2018, Perşembe
|1 gün
|Cumhuriyet Bayramı Öncesi
|28 Ekim 2018, Pazar
|Yarım gün
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2018, Pazartesi
|1 gün
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