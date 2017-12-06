15 tatil ne zaman? (yarıyıl tatili, sömestr tatili) Okullar ne zaman kapanıyor?

Öğrenciler, yılbaşının yaklaşması ve sınavlarda yavaş yavaş sona gelinmesi ile birlikte 15 gün yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 15 gün yarıyıl (sömestr) tatili yaklaşıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte öğrencilerin araştırdığı '15 tatil ne zaman?', 'Okullar ne zaman kapanıyor?' sorularının yanıtı...

15 TATİL NE ZAMAN? (SÖMESTR TATİLİ) OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarının yavaş yavaş sona gelinmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından 'Okullar ne zaman kapanıyor' sorusu gündeme gelmeye başladı. Ve merakla beklenen 15 günlük yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. 15 günlük tatil serüveni 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile başlayacak. Yarıyıl tatili 3 Şubat 2018 tarihinde son buluyor fakat 3 Şubat'ın Cumartesi gününe denk gelmesi ve haftasonunun tatil olması sebebiyle okullar 5 Şubat 2018 tarinde açılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından yaklaşık 4 aylık ikinci dönem eğitimine başlayacak. 15 gün tatilinin yaklaşmasının heyecanını yaşayan öğrenciler bir yandan da yaz tatilinin başlangıç tarihini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2017-2018 çalışma takvimine göre okullar 8 Haziran 2018 tarihinde kapanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ?

SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 15 HAZİRAN 18 CUMA RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 1 GÜN 15 TEMMUZ 18 PAZAR KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALI KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 18 PERŞEMBE CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 2018 PAZAR 29 EKİM 2018 PAZARTESİ

15 tatil

Yaz tatili

Sömestr tatili