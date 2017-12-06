15 tatil ne zaman? (yarıyıl tatili, sömestr tatili) Okullar ne zaman kapanıyor?

Öğrenciler, yılbaşının yaklaşması ve sınavlarda yavaş yavaş sona gelinmesi ile birlikte 15 gün yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 15 gün yarıyıl (sömestr) tatili yaklaşıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte öğrencilerin araştırdığı '15 tatil ne zaman?', 'Okullar ne zaman kapanıyor?' sorularının yanıtı...
2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarının yavaş yavaş sona gelinmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından 'Okullar ne zaman kapanıyor' sorusu gündeme gelmeye başladı. Ve merakla beklenen 15 günlük yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. 15 günlük tatil serüveni 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile başlayacak. Yarıyıl tatili 3 Şubat 2018 tarihinde son buluyor fakat 3 Şubat'ın Cumartesi gününe denk gelmesi ve haftasonunun tatil olması sebebiyle okullar 5 Şubat 2018 tarinde açılacak.
Öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından yaklaşık 4 aylık ikinci dönem eğitimine başlayacak. 15 gün tatilinin yaklaşmasının heyecanını yaşayan öğrenciler bir yandan da yaz tatilinin başlangıç tarihini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2017-2018 çalışma takvimine göre okullar 8 Haziran 2018 tarihinde kapanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.
|SÜRE
|AY
|GÜN
|YILBAŞI
|1 GÜN
|01 OCAK 2018
|PAZARTESİ
|ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
|1 GÜN
|23 NİSAN 2018
|PAZARTESİ
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS 2018
|SALI
|ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
|1 GÜN
|19 MAYIS 2018
|CUMARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
|1/2 GÜN
|14 HAZİRAN 2018
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI
|1. GÜN
|15 HAZİRAN 18
|CUMA
|RAMAZAN BAYRAMI
|2. GÜN
|16 HAZİRAN 2018
|CUMARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI
|3. GÜN
|17 HAZİRAN 2018
|PAZAR
|15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
|1 GÜN
|15 TEMMUZ 18
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI AREFESi
|1/2 GÜN
|20 AĞUSTOS 2018
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI
|1. GÜN
|21 AĞUSTOS 2018
|SALI
|KURBAN BAYRAMI
|2. GÜN
|22 AĞUSTOS 2018
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI
|3. GÜN
|23 AĞUSTOS 2018
|PERŞEMBE
|KURBAN BAYRAMI
|4. GÜN
|24 AĞUSTOS 2018
|CUMA
|ZAFER BAYRAMI
|1 GÜN
|30 AĞUSTOS 18
|PERŞEMBE
|CUMHURİYET BAYRAMI
|1,5 GÜN
|28 EKİM 2018
|PAZAR
|29 EKİM 2018
|PAZARTESİ
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