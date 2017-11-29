Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı işgal davasında karar

15 Temmuz Sabiha Gökçen Havalimanı işgal davasında karar açıklandı. 8'i rütbeli asker "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 20 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İHA'nın haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal teşebbüsüne ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken sanık avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkemeye heyeti, 28 tutuklu sanıktan 8'ini "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, 20 sanık hakkında aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 189 sayfalık iddianamede, 28 şüpheli hakkında "Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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