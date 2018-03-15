15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı, darbe teşebbüsü günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, 4 kişinin şehit edilmesi ile A Haber televizyon kanalını işgal teşebbüsüne ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni görüntüler girdi.

11 DAKİKA 32 SANİYELİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Dava dosyasına giren 11 dakika 32 saniyelik görüntülerde 14 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsü planlama toplantısı ile 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi esnasında Topkule Kışlası'nda yaşanan hareketlilik yer alıyor. Darbeden bir gün önce tugay komutanının kışladaki darbe teşebbüsünden haberdar subaylarla yaptığı toplantıya ilişkin hareketliliğin olduğu görüntülerde 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23.20'de darbeci subayların eylemler için haber merkezinden ayrılmaları, 02.22'de de A Haber TV kanalına işgal için giden ekibin geri dönüş görüntülere yansıyor.

Yine aynı görüntülerde saat 02.36'da helikopter ile Doğan Medya Center binasına giden askerlerin kışladaki haber merkezinden çıkışları ile dönüşleri de yer alırken, darbeci subaylar ile helikopter personellerinin haber merkezinde saat 04.20'de toplandığı görülüyor. Albay Davut Ala ve Albay Sait Ertürk komutasındaki vatansever unsurların saat 04.43'de komutanlık binasına gelişlerinin de yansıdığı görüntülerde darbeci askerlerin çatışmak için haber merkezinden çıkışları da yine görüntülere yansıyor.

Görüntülerde, çatışmanın başladığı an ile yüzbaşı Sedat Çelik'in de çatışmanın olduğu yöne bir kaç kez hedef aldığı anlar da görülüyor.

Sabaha doğru darbeci askerlerin kışladan kaçışları ile kışla içerisindeki askerlerin teslim alınmaları ve emniyet güçlerinin saat 09.17'de kışlaya girişleri de yine görüntülere yansıyor. Yunanistan'a kaçan darbeci helikopter personelinin de kışladan kaçışları kameraya yansıyor.Öte yandan İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün 18. duruşması tahliye taleplerinin alınması ile devam edecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede darbe teşebbüsüne destek için bölgeye giden aralarında rütbelilerin de bulunduğu 132 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede darbe girişiminin karşısında durmak ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Albay Sait Ertürk ve şikayetçi Albay Davut Ala'nın, emniyet güçleri ile koordine sağlanarak, kışladaki darbeci askerleri teslim almak için zırhlı araçların korumasında Topkule Kışlası'na girdikleri belirtiliyor. İddianamede, kışladaki darbeci askerlerin emniyet güçlerinin üzerine yoğun şekilde ateş etmeye başlaması üzerine çıkan çatışmada, polis memuru Serdar Gökbayrak ve Albay Sait Ertürk'ün vurularak şehit olduğu, 5 polis memurunun da yaralandığı ifade ediliyor.

DHA'nın haberine göre; Topkule Kışlası'ndan darbecilere destek olmak için hareket eden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin içerisine inmeye çalışan helikoptere, emniyet güçlerince ateş açıldığı belirtilen iddianamede, inmek için uygun bir alan arayan helikopterden alçalma esnasında kalabalığın üzerine ateş edildiği ve açılan ateş sonucu darbe girişimini engellemeye çalışan Mehmet Güder'in şehit olduğu kaydediliyor. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan A Haber televizyon kanalının işgali için hareket eden şüphelilerin önünün, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa TIR garajı mevkisine geldiklerinde, polisler ve vatandaşlar tarafından kesildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin polislerle ve vatandaşlarla yolun açılması hususunda girdikleri tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz'ın yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, 4 kişinin şehit edilmesi ile polis ve vatandaşların yaralanmasına ilişkin 36 şüpheli hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da müebbet hapis cezası isteniyor.

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