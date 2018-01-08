Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'ye baskın düzenleyerek, sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan 146 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin 534 sanığın yargılandığı dava ile birleştirmesi talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine TRT'ye giden vatandaşlar ile polislere ateş açtığı belirtilen 146 şüphelinin, "Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ile "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin davanın sanıklarından eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve albay Muhammet Tanju Poshor'un azmettirici konumunda oldukları belirtilen iddianamede, darbe teşebbüsü sırasında TRT baskınının, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerler tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER