İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ender Küçüka, Tolga Gültekin ve Mehmet Barış Aktaş katıldı. Müdahil Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı'nı da avukat Remziye Başkan temsil etti.

Karar verileceği belirtilerek savcılık mütalaasına karşı beyanları sorulan sanıklardan Ender Küçüka, ByLock programını kullandığına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporunun güvenilir olmadığını belirtti. Küçüka, "Üzerinizde ByLock iddiası varsa, buna karşı savunma yapmak imkansız şimdiki süreçte. Doğruluğu teyit etmek de mümkün değil. BTK raporları üzerinden hükümler veriliyor. ByLock iddiasını kabul etmiyorum. Aralık ayından beri 12. kezdir karşınıza çıkıyorum. Bu 7. celse. Ceza muhakemelerine göre oldukça hızlı giden bir yagılama bu. Yargılamalar 2 yılı geçen süre de sonlanırken bu dava 7 ayda tamamlandı." dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi yasa ve mevzuata uygun hareket ettiklerini öne süren Küçüka, hakkında sadece ByLock iddiası olduğunu, başka bir suçlamanın yer almadığını kaydederek beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Barış Aktaş ise, daha önce verdiği savunmaya ek olarak 4 sayfalık savunma okudu. Suç sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağını belirten Aktaş, "14 aylık tutuklu bulunduğum süre göz önüne alındığında, tutukluluğum hükümlülerden daha ağır şekilde infaz ediliyor. Çeşitli mağduriyetler yaşadım." dedi.

"O GECE DEVLET GÖREVLİLERİ DEVLETE SALDIRIYORDU"

Cezaevi şartlarında anayasal haklarının engellendiğini ve gazetelerde itibar suikastına maruz kaldığını anlatan Aktaş, "Sütten çıkmış ak kaşık kadar temiz ve masum olduğuma inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Tolga Gültekin ise, verilen görevi soruşturmalarının normal karşılanması gerektiğini ve sanıklarla arasında meslek ilişkisi dışında bir ilişki bulunmadığını belirterek, olsa olsa ihmali bir davranış üzerinden görülmesi gereken davada, devlete karşı anayasal düzeni bozmak ve darbeye teşebbüsle yargılanmasının mantığa aykırı olduğunu savundu.

Gültekin, "O gece bir kısım devlet görevlisi devlet görevlisine saldırıyor. Olaylar birbirine karışmış. Nasıl güvenip gidebilirsiniz? Haberlerden takip edebildiğimiz kadarıyla, bir sürü üst düzey yöneticinin FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden alındığına şahit olduk. Ya bize emir veren kişi FETÖ üyesi olsaydı. Ayrıca ikinci pilot olarak da herhangi bir karar verme yetkim yoktur. Ankara'dan gelmiştim, bilmediğim bir yerde uçma görevi verecek pozisyonda değildim." dedi.

MAHKEMENİN KARARI

Sanık avukatlarının da beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan birinci pilot başkomiser Ender Küçüka'yı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali lehine indirim sebebi sayılarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

Heyet, diğer tutuklu sanıklar komiser Tolga Gültekin ve sözleşmeli pilot Barış Aktaş'ı da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, bu sanıkların cezasını da, suça "yardım eden" olarak katılmaları ve duruşmalardaki iyi hallerini lehlerine indirim sebebi sayarak 12 yıl altışar ay hapis cezasına dönüştürdü.

MÜTALAADAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, İstanbul emniyetinde helikopter pilotu olarak görev yapan 3 sanığa darbe girişimi gecesi saat 22.30 sıralarında Huber Köşkü'nde olması muhtemel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilere karşı korumak ve tedbir almak üzere bir özel harekat timinin helikopterle köşke götürülmesi emrinin verildiği belirtiliyordu.

Sanıkların, üst seviyede olağanüstü şartların devam ettiği darbe girişimi sürecinde il emniyet müdüründen yazılı emir istedikleri ifade edilen mütalaada, "bu olayın bir tarafı olmak istemediklerini, kimden emir alacaklarını bilmediklerini" beyan eden sanıkların, verilen emri yerine getirmekten imtina ettikleri aktarılıyordu.

Kasıtlı hareket eden sanıkların, darbe yanlısı şeklinde davranarak verilen emri uygulamadıkları vurgulanan mütalaada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen sanıklardan Ender Küçüka'nın örgüt üyesi olduğu, diğer iki sanığın ise örgüt üyesi olduklarına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı dile getiriliyordu.

Mütalaada, sanık ender Küçüka'nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Tolga Gültekin ile Mehmet Barış Aktaş'ın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçuna yardımdan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.