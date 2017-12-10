ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, "Kudüs İslam'ındır" yazılı 450 metrekarelik dev pankart asıldı. Üzerinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice olmak üzere 4 dilde 'Kudüs İslam'ındır' yazan pankartla, dünyaya Kudüs İslam'ındır mesajı verildi. İHA'nın haberine göre; Pankart asıldıktan sonra basın açıklaması grup basın açıklamasında bulundu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için pankart asan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.