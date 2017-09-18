15 Temmuz Şehitler Köprüsü Slovenya bayrağına büründü

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan FIBA Euro Basket 2017 finalinde Sırbistan'ı 93-85 mağlup eden Slovenya'nın Avrupa şampiyonu olmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Slovenya'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renklerle ışıklandırıldı.

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