‘15 Temmuz sonrası vergi affı FETÖ’ye yaradı’

Polis Akademisi’nin hazırladığı “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” raporu yayımlandı. 47 sayfalık raporda, Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ’nün ekonomik yapılanması, örgüte bağlı şirketlerle kamu kaynaklarının örgüt birimlerine aktarılmasından oluştuğu belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre, özellikle 2005’ten sonra birçok şirketin bilişim meselesine önem verdiğine dikkat çekilen raporda, “Bilişim alanındaki tüm şirketlerin FETÖ ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu da FETÖ’ye bir kaynak aktarımını ortaya koymaktadır. Tüm bilgi ve belgeler bilgisayar ortamında kaydedildiği için bu belgeler örgütün eline geçmiş ve bu bilgiler vergi incelemelerinde kullanılmıştır” denildi.

‘VERGİ AFFI ÖRGÜTE YARADI’

Örgütün ekonomik işlerini yürüten alt kademelerdeki kişilerle mücadele edilmekle birlikte üst yapının faaliyetlerine devam ettiğinin savunulduğu raporda, şu iddialara yer verildi: “Bürokrasi klasik yöntemlerle bu mücadeleyi sürdürdüğü için FETÖ’ye bağlı şirketlerde yapılan incelemelerden fazla bir şey elde edilememektedir. Koza İpek ile ilgili MASAK ve Maliye Bakanlığı’nın incelemelerinde hiçbir şey elde edilememiştir. 15 Temmuz yaşandıktan bir ay sonra çıkan vergi affı ile FETÖ şirketlerinin geçmişe dönük 5 yıllık faaliyetlerinin üstü kapatılmıştır. Darbe girişimi olduktan sonra vergi affı ‘vergi barışı’ olarak çıkartıldı ve tam tespitler yapılmadan sicil affı ile FETÖ kuruluşlarının hepsi vergilerinden kurtulmuş oldu. Şu anda geriye dönük FETÖ yapılanmasıyla ilgili hiçbir şirketle ilgili vergi incelemesi yapılamamaktadır. Ekonomik anlamda bir ceza verme olanağı ortadan kalkmış oldu. Adli anlamda ceza verebilmek için de yargılama sürecinin başlaması gerekmektedir.”

‘BİRKAÇ NESİL SÜRECEK SAVAŞ’

Polis Akademisi raporunda, FETÖ’nün, kehanetler ve rüyalarla örgüt üyelerini motive ettiği vurgulayarak, “Beklenen kehanetler gerçekleşmediğinde ise olması gereken normal sonuç insanların aldatıldıklarını düşünmeleri ve grubu terk etmeleridir. Bu örgüte mensup kişilerin kehanet gerçekleşmese dahi bu grupları terk etmedikleri gözlemlenmektedir. FETÖ ile birkaç nesil sürecek bir ‘savaş’ içerisinde olduğumuzu, devlet ve millet olarak savaşın bir bölümünü kazandığımızı ve savaşın devam edeceğini asla unutmamamız gerekmektedir” denildi.