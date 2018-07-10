15 Temmuz terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin 2. yılı için tüm ülkede şehitleri anma etkinlikleri düzenlenecek. Demokrasi ve milli birliğin önemi vurgulanacak. Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. Peki bu sene 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz tatil olacak mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi. Ancak bu sene 15 Temmuz Pazar gününe denk geliyor. Bu yüzden ekstra bir tatil olmayacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN DUALAR EDİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çerçevesinde Kepsut ve kırsal mahalle mezarlıklarında yatan şehitlerinin kabirleri ve şehitlerin aile ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kepsut merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan ve çeşitli tarihlerde şehit olan 17 Kepsutlu şehidin kabir ve ailelerine ziyaret yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında yapılan ziyaretlere protokol üyeleri ve şehitlerin aileleri de katıldı. Duygusal anların kaydedildiği ziyaretler sırasında şehitlerimiz için dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı dahilinde yapılan şehit mezarları ziyaretlerine Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İlçe müftüsü Şevki Kesici, İlçe Jandarma Komutanı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Alçoban, şehit yakınları ve daire amirleri katıldı.