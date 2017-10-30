15 Temmuz'un yeni görüntüleri! Org. Akar'ın yanındaki sivil kim?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre; Karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişi heyeti, görüntülere ilişkin raporunu hazırladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın darbeciler tarafından darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'ne götürülmesine ilişkin fotoğraflara raporda yer verildi.

KARARGAH ÖNÜNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

SİVİL KIYAFETLİ KİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fotoğraflarda silahlı ve tam teçhizatlı darbeci askerlerin Akar'ı helikoptere doğru götürdüğü, eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin de grup arasında yer aldığı ve Akar ile Dişli'nin isimlerine fotoğrafta yer verildiği görülüyor. Grubun arasında bulunan sivil kıyafetli kişi ise "koyu renk takım elbiseli şahıs" diye işaretlendi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"23:04:30'da silahlı ve teçhizatlı, kamuflaj üniformalı askerlerin arasında Tümg. Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahsın, Gnkur.Bşk. Org. Hulusi AKAR olduğu değerlendirilen montlu bir askeri personele refakat ederek, çalışır vaziyetteki 10987 kuyruk numaralı Türk Kara Kuvvetleri helikopterine bindirdikleri, Tümg. Mehmet Dişli olduğu değerlendirilen şahıs ile grubun içerisinde bulunan koyu renk takım elbiseli bir şahsın da helikoptere bindiği, helikopterin saat 23:05:27'de havalandığı..."