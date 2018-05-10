CHP'den, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partiye dönmesi için CHP grup başkanvekilleri ile toplantı yapıldı. Saat 11.00 itibarı ile 15 milletvekili ile grup başkanvekilleri bir araya geldi. Toplantının ardından vekiller CHP'ye geri döndü.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran'da seçim yapılması kararı sonrası İYİ Parti'nin seçime katılım şartlarını yerine getirip getirmediği tartışılmaya başlandı. İYİ Parti cephesinden seçime girme şartlarını yerine getirdikleri yönünde açıklamalar yapılsa da, kamuoyunda tartışmalar sürdü. Bunun üzerine İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurma suretiyle seçime katılması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi talimatı verdi. Vekillerin İYİ Parti'ye geçmesiyle, İYİ Parti'nin seçime katılması tartışmaları sona erdi. YSK, daha sonra yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin seçime katılmasının önünde engel olmadığını belirtti. CHP'nin bu hamlesi Cumhur İttifakı tarafından eleştirilirken, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'den destek gelmişti.

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