HT Egeli'de yer alan habere göre, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmaları kapsamında Bayraklı’yı ziyaret etti. Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Gümüşpala mahallesinde ev ziyaretleri yapan Çankırı, Cengizhan mahallesinde de iftara katıldı.

Konuşmalarında AK Parti’nin icraatlarına değinen Çankırı, şunları söyledi: “İzmir’de son 15 yılda çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanında 941.43 milyon TL yatırım yaptık, istihdamda rekorlar kırıyoruz. 2002 yılında İzmir’de aktif sigortalı kişi sayısı 786.446 iken 2018 yılı Ocak ayı itibariyle aktif sigortalı sayısı 1.330.075 olmuştur. Aktif sigortalı kişi sayısı son 15 yılda % 69 seviyesinde artmıştır. Teşviklerden yaklaşık 309.079 işveren yararlandı.”

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İzmir’in en etkin STK’ları arasında yer alan Siverekliler Derneği, Ege Bölgesi Şanlıurfa Federasyonu, Suruçlular Derneği, Pazarcılar Derneği ve Anadolu Birliği Derneği AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Bilal Doğan’a tam destek sözü verdi. Doğan, İzmir’in sorunlarını ancak İzmir’i yakından tanıyan milletvekillerinin çözeceğini ifade etti.

Üzüm üreticisi bizimle güldü

AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Üzüm Komisyonu Başkanı İsmail Bilen Alaşehir’i ziyaret etti. Bilen, 3 lira 20 kuruşa kadar düşen üzüm fiyatlarının bugün 7 lira 30 kuruşa yükseldiğini ve bunun hükümet tarafından alınan önlemler sayesinde olduğunu açıkladı. Bilen 24 Haziran’da yapılacak seçimde destek beklediklerini belirtti.

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