HT Egeli'de yer alan habere göre, Ayvalık’ta Ayvalık Kent Konseyi ile Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle ‘Ayvalık’a sahip çık’ etkinliği düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile ilçe sakinlerinin katıldığı eylemde, atık su arıtma tesisi’nin 1 yıl 5 ay 19 gündür kapalı olduğu belirtildi. Ellerinde ‘Büyükşehir göreve, ‘Derin deşarja hayır’, ‘Arıtmaların seçim malzemesi değil işlevsel olmasını istiyoruz’ yazılı dövizlerle eyleme gelenler, ‘BASKİ şaşırma sabrımızı taşırma’, ‘Çevreyi hor görme yaşamı boş görme’ sloganları attı. Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan, şunları söyledi:

EKOSİSTEM BOZULUYOR

“Arıtma sistemleri şirketiyle yapılan sözleşmede su faturalarımıza yansıyan atık su bedelinin yüzde 85’i şirkete ödenerek, 10 yıl içinde borcu kapatılacaktı. 2014’te Balıkesir Büyükşehir olduğu için arıtma ve kanalizasyon sisteminin idaresi de oraya geçti. Yani atık su bedelini toplayan da bu borcu ödeyecek olan da Büyükşehir Belediyesi. Bizler faturalarımıza yansıyan yüzde 40 atık su bedelini ödemeye devam ediyoruz; ama Büyükşehir bu borcu ödemiyor. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan arıtma tesisini çalıştıran firmanın, Büyükşehir ile düştüğü ihtilaf sonucu karşılıklı olarak yargıya gidilen süreçte arıtmamız halen çalışmıyor. Belediyeler, İl Çevre Müdürlüğü ve arıtmayı kuran şirket arasındaki hukuk mücadelesi devam ederken, ekosistem zarar görüyor.”

KİRLENME İHTİMALİ ÖNLENDİ

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklada, “İşletmeci firma, tesisi prosese uygun bir şekilde çalıştıramadığından 24.03.2017’te sözleşmesi fesih edilmiştir. Tesisin mevcut durumunun tespiti, yapılması gereken işler ve bedelinin belirlenmesi için mahkeme süreci devam etmekteri. Ayvalık derin deniz deşarj hattında yenileme kapsamında gerekli çalışmalar yapılarak atık su deşarjı sağlanmış ve körfezin kirlenme ihtimali tamamen önlenmiştir” denildi.

"Eylem yapan çevreciler, ‘biz anlayışı’ ile mücadeleye devam edeceklerini söyledi. "

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