Fransa'da 20 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından bitkisel hayata giren bir erkek hasta, 15 yıl sonra bilinç sinyalleri vermeye başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Current Biology Dergisi’nde yayımlanan makalede, bugün 35 yaşında olan hastanın, Fransız sinir cerrahlarının omuriliğine taktıkları “Vagus Nerve Stimulator” adı verilen bir implant sayesinde dikkat ve hareket faaliyetlerinin belirgin şekilde iyileştiği belirtildi. Ancak bu iyileşme henüz sadece beyin seviyesinde. “Vagus Nerve Stimulator” epilepsi ve depresyon hastalarında kullanılıyor. Doktorlar genelde 1 yılı aşan koma veya bitkisel hayatın ardından geri dönüşün mümkün olmadığına inanıyor. Bu yüzden implantın, bitkisel hayata girmiş hastalar için umut olabileceği belirtiliyor.

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Current Biology Dergisi

Vagus Nerve Stimulator