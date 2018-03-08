İş-Yaşam

150 kadın yapıyor, dünyaca ünlü markalara gönderiliyor

31.12.2017 - 15:22 | Güncelleme:

Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracata başladı. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, artık milyonlarca euroluk cirolara ulaştı. İşte karşınızda son dönemde ajanslardan geçen bu başarı hikayelerine 25 farklı örnek...

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    1- DÜNYACA ÜNLÜ OTOMOBİL MARKALARININ KADIN ÇALIŞANLARI

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    Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünyaca tanınan markalar için imalat yapan Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (ESTAŞ) çalışan 150 kadın, motorun kalbi olarak bilinen millerin üretimi için ter döküyor.

     

  • 3 150 kadın yapıyor, dünyaca ünlü markalara gönderiliyor
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    Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 32 bini kapalı 130 bin metrekare alanda faaliyet yürüten ESTAŞ, Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmaların ürettiği otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarının eksantrik milini (kam mili) imal ediyor. Yaklaşık bin işçisinden 150'sini kadınların oluşturduğu ESTAŞ'ta, kadınlar da erkekler gibi firmanın her alanında aktif çalışıyor.

  • 4 150 kadın yapıyor, dünyaca ünlü markalara gönderiliyor
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    Firmanın elektrik mühendisliğini yapan, ısıl işlem, taşlama, paketleme bölümünde çalışan, CNC tezgah kullanan kadınlar, motorun kalbi olarak bilinen eksantrik milinin üretiminde büyük rol oynuyor. Kadınların elinden çıkan eksantrik milleri dünyaca ünlü araçlara takılmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

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  • 5 150 kadın yapıyor, dünyaca ünlü markalara gönderiliyor
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    ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünlü motor üreticilerine, orijinal ekipmanlara ve yan sanayideki gruplara hizmet verdiklerini söyledi.

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