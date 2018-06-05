Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin birinci katında gergilenen Jura Devri'ne ait dinozor fosili, açık artırmada 2.3 milyon dolara alıcı buldu.

2013 yılında ABD'nin Wyoming eyaletinde keşfedilen dinozor fosili, cumartesi gününden beri Eyfel Kulesi'nde sergileniyordu.

Bu açık artırmayla birlikte, Eyfel Kulesi'nde üçüncü kez açık artırma etkinliği düzenlendi. 2.1 milyona alıcı bulması beklenen fosil, 2.3 milyon dolara satıldı. Alıcının kimliği ise gizli tutuldu.

YENİ BİR TÜR OLABİLİR

Fosil bilimciler dev iskeletin etobur Allosaurus cinsine benzediğini ancak tespit edilen farklılıklar nedeniyle yeni bir tür olabileceğini belirtti. Fosilin ayrıca yüzde 70'inin bozulmadan günümüze ulaştığı aktarıldı.

Açık artırmadan elde edilen gelirlerin bir kısmı, nesli tükenmekte olan canlıları yaşatmaya çalışan iki hayır kurumuna gidecek.

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