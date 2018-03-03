Elazığ'da tespihçilik yapan Mehmet Özen (53), Osmanlı kehribarından yapılan 150 yıllık olduğunu söylediği tespihi, 35 bin liraya satışa çıkardı.

DHA'nın haberine göre; Mehmet Özen, 46 yıl önce tespih satan babasının yanında mesleği öğrendiğini belirterek, "1972-1986 yılları arasında babam bu dükkanda duruyordu. Şimdi ise ben bu mesleği devam ettiriyorum. Sattığımız tespihler, yeni sıkma kehribar, eski Osmanlı kehribarları, damla kehribar, kuka, fil dişi ve katalin çeşitlerinden oluşuyor" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından bu tespihin üretiminin durduğunu söyleyen Özen, "Bu tespihimiz Alman sıkması ama Osmanlı kehribarı olarak bilinir. Dış tarafı kırmızıdır ama içi kesildiği zaman sarı olur. Damarlı ve damarsız cinsi de vardır. Bu tespih bize eski yıllardan kaldı. 90'lı yıllarda bize geldi. Osmanlı kehribarı tespihini fiyat olarak 35 ile 40 bin lira arasında satıyoruz. Bu tespih, pahalı bir tespih olduğu için genelde koleksiyoncular ilgi gösteriyor. Ya da maddi durumu iyi olup, yeni tespih yaptırmak isteyenler bu tespihi kestirip istedikleri modelde tespih yaptırıyorlar. Talep çok ama pahalı olmasından dolayı alıcısı çok az" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER