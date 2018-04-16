Merkür gerilemesi sona erdi, Koç burcunda yeniay oluştu. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 16-22 Nisan haftası burç yorumunuz...
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KOÇ BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya sizin burcunuzda oluşan bir yeniayla başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Yeniayla beraber planlarınızı, girişimlerinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Önünüzdeki dönemin konularını bu yeniayla beraber başlatıyorsunuz, doğru başlangıçlar işlerinizin hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Değişik ve farklı olanın peşinden gideceksiniz.
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Salı günü parasal konularda abartılı ve çoşkulu davranışlarınız ön plana geçebilir. İş alanlarınızda güçlü insanlardan parasal destekler görebilir, kazançlarınızı arttırabilirsiniz, bu da parasal konularda rahat davranmanızı sağlayabilir.
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Çarşamba günü üzerinizde hissedeceğiniz değişiklik ve farklılık rüzgarlarını kendi lehinize çevirmelisiniz. Etrafınızda olup biten herşey sizi fazlasıyla sıkabilir. Değişik ve size farklı gelen herşey daha çok ilginizi çekecek.
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Yine bugün Satürn’ün gerilemeye başlamasıyla kariyerinizde ve iş hayatınızda birtakım olaylarda işlerinizin yavaşlamaya girdiğini göreceksiniz. Attığınız adımların verdiğiniz kararların doğru olup olmadığını bu süreçte görebilir, olayları istediğiniz şekile sokmak için daha doğru planlar yapabilirsiniz.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek… Bu geçen bir ay çalıştınız, hazırlandınız ve bir takım atılımlarda bulundunuz, şimdi gelen ayda ise, kimliğinizi ve kişiliğinizi parasal konularda, maddi alanlarda çalıştıracaksınız.
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Çünkü atılımlarınızın karşılığını somut olarak görmek istiyorsunuz. Bir şeylere sahip olmak, size gerekli tatmini sağlayabilir. Bütçenizi düzenlemek, bu alandaki görüşmelerinizi yapmak üzere koşullarınızı sağlama bağlamak isteyeceksiniz.
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BOĞA BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Koç burcunda oluşan bir Yeniay'la başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Yeniay'la beraber kendinizi ve bilinçaltınızı yenilemek, ruhsal çalışmalarda bulunmak, kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmek için uygun bir zaman dilimine giriyorsunuz.
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Bu Yeniay'da hayatınızı etkileyecek önemli adımlardan kaçının algınızı kendinize ve iç dünyanıza yöneltin. Beklenmedik konu ve olaylar karşısında sağlam durmalısınız.
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Salı günü güçlü insanlardan göreceğiniz desteklerle kendinizi ve hoşunuza giden işlerinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insandan beklentileriniz yüksek olabilir. Abartılı ve iyimser etkilerle kendinizi ilişkilerinize bırakacaksınız.
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Çarşamba günü geçmiş konu ve olaylar değişik ve farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Etrafınızda oluşan olaylar bilincinizi yükseltebilir. Bir hastane, veya kapalı herhangi bir yerde bulunmak durumunda kalabilirsiniz.
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Yine bugün itibarıyla hem kariyer, hem de eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde olayları gözlemleyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Eğitim veya seyahat sorumluluklarınız üzerinizde gerilim ve sıkıntı oluşturabilir. Sıkıntı yaşarsanız bu olayların sizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bulmaya çalışın.
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Cuma günü güneş sizin burcunuza geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kendi şahsi hayatınıza ve kararlarınıza yönelteceksiniz. Kendinizden başka kimse umrunuzda olmayabilir.
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Bencilliğiniz bu ay biraz fazla olacak ve kendinizi ilgilendiren alanlara kanalize olacaksınız. Girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacağından, insanların gözü üzerinizde olacak ve uzun zamandan sonra bunu hakettiniz sevgili Boğalar.
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İKİZLER BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Koç burcunda oluşacak bir Yeniayla başlıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Yeniay’la beraber sosyal çevrenizle beraber girişiceğiniz işlerinizin, birden fazla iş uğraşınızın startını hızlı ve beklenmedik olaylarla verebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendireceğiniz bu dönemde farklı ve sıradışı olanın peşinden gideceksiniz.
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Salı günü ortak parasal işlerinizdeki değişimlerin, dönüşümlerin size değişik bir yol açtığını görebilirsiniz. Maneviyatınızın yüksek olması sıkıntılarınızı kolay aşmanızı sağlayabilir. İş hayatınızda güzel haberler alabilir, günlük işlerinizde abartılı davranabilirsiniz.
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Hızlı bir hafta içinde bu Çarşamba her ne kadar dinlenmeye vakit ayırmak istiyor olsanız da sosyal ortamlardaki değişik ve farklı oluşumlar buna izin vermeyecek. Hızlı, aktif ve farklı bir gün geçireceksiniz.
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Yine bu Çarşamba günü itibarıyla Satürn gerilemeye başlıyor. Ortak parasal işlerinizin sorumluluklarını daha az önemseyeceğiniz, bu alanlardaki konuları ve olayları gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Beklenmedik oluşumlar hayatınızın yönünü şekillendirmenize neden olacak.
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Hala geçmişe takılı kalmış konularınız varsa bunlardan kurtulmanın ve bilinçaltınızı düzenlemenin tam zamanı. Planlarınızı yeniden gözden geçirmeli, geçmiş hataları tekrar etmemeli ve kendi sıranız için acele etmemelisiniz.
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YENGEÇ BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftabaşı Koç burcunda oluşan yeniay kariyerinizde, aile düzeninizde yeni olasılıkları ve oluşumları karşınıza getirebilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Önemli kararlar verdiyseniz şimdiye kadar uygulamakta zorlandıysanız artık ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Beklenmedik olaylara açıksınız.
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Salı günü, özel hayatınızdan alacağınız desteklerle sosyal çevre işlerinizde istediğiniz başarıyı ve etkiyi kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Gireceğiniz çevrelerde şansınız açık olabilir, özel hayatınızı hareketlendirecek ortamlar içinde bulunabilirsiniz. İyimserliğinizi çok fazla abartmamaya çalışın.
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Çarşamba günü gün içinde bir iş teklifi, iş değişikliği, değişik ve farklı bir iş günü yaşayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının. Göz önünde olacağınız ortamlarda değişik ve farklı olan herşey daha çok ilginizi çekecek.
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Yine bu Çarşamba günü itibarıyla özel ilişkileriniz ve ortaklaşa işlerinizdeki sorumluluklarınızı ve sınırlarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. İlişkinizde ya da ilişkilerinizde yolunda gitmeyen konu ve olayları farketmek adına bu dönemi iyi kullanın.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde gösterebilirsiniz. Yine organizasyonlar, davetler, grupsal çalışmalar kendinizi göstereceğiniz alanlar.
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Bu konularda kimliğinizi kullanacak, güvenilir yönlerinizle, vaktinizi arkadaşlarınıza ve çevrenize harcayacaksınız. Yalnız kimliğinizi ortaya koyarken ağır, dikkatli ve birazda tembel davranabilirsiniz. İnatçılık ve ısrarcılık kaçınmanız gereken davranışlardan.
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ASLAN BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Koç burcunda oluşan bir yeniayla başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu Pazartesi oluşan yeniay, seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, yurtdışı bağlantılı konularda farklı ve değişik adımları destekleyen bir yeniay olacak.
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Merkür de düzelmiş bulunuyor artık geleceğinize etki edecek önemli kararlar almaktan çekinmeyebilirsiniz. Seyahatlerde, eğitim alanlarınızda beklenmeyene açık olmalısınız.
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Salı günü iş alanlarınızda güçlü insanlardan alacağınız destekleri, kariyerinize ve iş alanlarınıza aktarabilirsiniz. Kuracağınız güzel ilişkiler kendinizi iyi hissettirebilir. Abartılı ve çoşkulu adımlarla hem iş, hem de özel hayatınızda etkileriniz yüksek olacak.
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Çarşamba günü beklenmedik bir seyahat veya eğitim fırsatı ayağınıza gelebilir. Uzakta bulunan insanlarla daha farklı ve değişik bir gün geçirebilirsiniz. Düşüncelerinizde iniş çıkışlara dikkat etmelisiniz.
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Yine bu Çarşamba itibarıyla iş, hizmet ve sağlık alanlarınızdaki kararlarınızı ve uygulamalarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Birkaç ay boyunca sınırlarınızı, iş hayatınızda yaptıklarınızı, attığınız adımların hayatınızı destekleyip, desteklemediğini görebilirsiniz.
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Cuma günü, Güneş Boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kariyer ve iş alanlarınızda ortaya koymaya başlıyorsunuz. Artık işlerinizde kendinizi göstermenin vakti gelmiş bulunuyor.
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Eğer netleşmemiş koşullarınız varsa bu alanda hızlanmalar yaşayabilirsiniz.Yine bu bir ay boyunca insanlar sizi konuşuyor olacaklar. Olabildiğince sosyal ortamlarda, iş toplantılarında ve görüşmelerde bulunmaya çalışın. Bu dönem kendinizi geri planda tutmanızın bir manası olmayacak, şartlar sizi toplumun önüne itecek.
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BAŞAK BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftabaşı Koç burcunda oluşan Yeniay, ortak parasal işlerinizde, kredi, vergi, faiz ve parasal konularda önemli başlangıç ve kararlarınızı karşınıza getirebilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar.
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Bu yeniayda partnerinizin hayatında beklenmedik gelişmeler oluşabilir. Mirasla ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Beklenmeyen olaylara karşı hazırlıklı olun.
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Salı günü hayatın sizi değiştirdiği ve dönüştürdüğü noktalarda, gelecek planlarınız için aradığınız destekleri bulacaksınız. Önemli bir sanatsal işinizde destekleneceksiniz. Güzel ve olumlu düşünceler konuşmalarınızı ve planlarınızı hızlandırabilir.
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Çarşamba günü beklenmedik olaylara açık olun zira bugün ortak para alanınızda beklemedik para şanslarınız oluşabilir. Veya banka ödemeleriniz, vergi konularınız, prim, nafaka işlerinizde sıradışı olaylar yaşayabilirsiniz.
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Yine bu Çarşamba günü itibarıyla aşk hayatınızın, çocuk alanlarınızın sorumluluklarında bazı aksamalar ve yavaşlamalar görülebilir. Bu dönemde hatalarınızı ve yaptıklarınızı gözden geçirmelisiniz.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçiyor ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, uzak çevre, seyahat, yabancı ortaklı işler, farklı kültürler, eğitim, ticaret veya hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Seyahatler sizi heyecanlandıracak.
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İşiniz veya kendinizle ilgili bir kurs yada seminere katılabilir, iş seyahatine çıkabilir ve yaptığınız her tür işten iyi deneyimler kazanabilirsiniz. Yeni insanlar tanımak ve keşfetmek heyecan verici olabilir.
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TERAZİ BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız Koç burcunda oluşan bir yeniayla başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu Pazartesi oluşan yeniay ikili ilişkilerinizde, ortak işlerinizde önemli kararları ve başlangıçları karşınıza getirebilir.
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Ani ve beklenmedik oluşumlarla önemli kararlar alabilirsiniz. Yine karşı tarafın hayatında hızlı gelişmeler oluşabilir. Taşınma işleriniz beklenmedik olaylarla devreye girebilir.
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Salı günü ortak parasal işlerinizde güzel adımlar aileniz için yapacağınız harcamaları, yardımları destekliyor. Onlardan yardım göreceksiniz. Diğer yandan parasal konularda şanslı olmanız kolay ve abartılı para harcamalarını da karşınıza getirebilir.
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Çarşamba günü sevdiğiniz insanla beklenmedik olaylara ve sürprizlere açık olmalısınız. Onun daha farklı davrandığına şahit olabilirsiniz. Veya ilişkinizde heyecan için beraberce yapılacak sürpriz planlar devrede olabilir.
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Yine bu Çarşamba günü ve sonrasında ailevi konulardaki sorumluluklarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu alanlarda ortaya çıkacak ufak tefek sıkıntıları iyi gözlemlemeli ve hem aşk hayatınıza hem de aile hayatınıza bu süreçten sonra bir parça da olsa dikkat etmelisiniz.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, eşinizin veya sevgilinizin parası alanlarında, ortaklaşa giderler ve harcamalarınız konusunda ortaya koyacaksınız. Başkalarının kaynaklarına bağımlı olacağınız bu dönem, harcamalarınız ve ödemeleriniz hususunda bazı şeyleri gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.
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Yine bu süreç içerisinde kredi, borç alabilirsiniz yalnız, vergi alanında ayrıntıları gözden kaçırmamalısınız. Gizemli konu ve olaylar, mistik öğretiler, hayatın ve ölümün anlamı gibi konular kafanızı kurcalayabilir.
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AKREP BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftabaşı oluşan Yeniay iş hayatınızı hareketlendirecek sevgili Akrep ve yükselen Akrepler 1 gün önce Merkür’ün düzelmiş olması kozlarınızı arttırıyor. Önemli işlerinizde, sağlığınızla ilgili konularda beklenmedik ve farklı olana açık olacaksınız. Tansiyon, kalp ve iniş çıkışları sizi yorabilir.
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Salı günü özel hayatınızdaki ilişkiler, iletişim alanlarınızda parlamanıza ve güzel işler ortaya çıkarmanıza needen olabilir. Ne işle uğraşırsanız uğraşın, sevdiğinizden güzel destekler alacaksınız. Diğer yandan özel hayatınızda oldukça keyifli etkiler devrede olabilir. Sevdiğinize karşı beklentinizi çok fazla yükseltmeyin.
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Çarşamba günü iş ve hizmet alanlarınızda ani ve beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Farklı ve değişik olan herşey size daha cazip gelebilir. Sağlığınızı ani tansiyon iniş çıkışlarınız zorlayabilir. Yine bu Çarşamba itibarıyla, iletişimsel alanda, eğitiminizde, yakın çevre sorumluluklarınızda attığınız adımları, yaşadığınız olayları gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Şimdiye kadar doğru gördüğünüz her tür fikri bu süreç içinde sorgulayabilir, yanlışlarınızı fark edebilirsiniz sevgili Akrepler.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek, 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, evlilik ve ikili ilişkiler, ortaklı işler alanlarınızda ortaya koyacaksınız. Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak. Kendinizden çok onu düşünmeye ve kollamaya meyilli olacaksınız.
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Ortaklaşa işleri olanlar yine bu dönemde beraber hareket etmeye özen gösterecekler. Evlenmek isteyen akrepler, aşk hayatlarında bu kararı verecekleri bir dönem içerisindeler.Yine taşınma, kontrat yapma, yer değiştirme gibi etkileriniz gündeme gelebilir.
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YAY BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftabaşı ve sonrasında aşk hayatınızda almak istediğiniz kararları uygulayabilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Çoçuk yapmak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Veya çocuğunuzun hayatıyla ilgili kararları almak için uygun olacaksınız. Beklenmedik farklı ve sıradışı olaylara açık olmalısınız.
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Salı günü iş alanlarınızda parasal olarak kadınlardan göreceğiniz destekler yüksek olabilir. Güzel işler yapabilirsiniz. Diğer yandan iş alanlarınızda abartılı ve çoşkulu tavırlarla hareket edecek, kendinizi fırsatlı ve şanslı göreceksiniz.
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Çarşamba günü aşk hayatınızda beklenmedik ve sıra dışı olaylar daha çok ilginizi çekecek, sizi heyecanlandıracak. Var olan ilişkinizde bu hızlı hareketlenmeler biraz dengenizi sarsabilir. Yine bu Çarşamba günü itibarıyla Satürn, para evinizde gerilemesine başlayacak.
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Parasal konularda bazı sorun ve aksiliklere açık olacaksınız ya da yakın çevrenizin sorumluluklarıyla daha fazla uğraşmak sizi bir parça da olsa yorabilir. Bu tarihte özellikle hayatınızla ilgili girişimlerinizi kullanmak adına bazı fikirlerinizi ortaya dökmekten kaçınmayacaksınız sevgili Yaylar.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi iş ve hizmet alanlarınıza kaydıracaksınız. Başkaları için çalışmaktan mutlu olabilir, faydalı bir şeyler yaptıkça kendinizi ve güveninizi daha rahat kazanabilirsiniz.
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Sağlığınız sizin için önemli olmaya başlıyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur deyimiyle hareket etmek bu bir ay boyunca önceliğiniz olmalı zira bazı konularda tembellik yapmak ön plana çıkabilir. Yine bu dönem içinde evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz.
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OĞLAK BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanıza Koç burcunda oluşan bir yeniayla başlıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu haftabaşı oluşan yeniay’da ailenizle ilgili kararlarınızı devreye sokacaksınız. Emlak alım, satım, yer değiştirme, aile bireylerinizin hayatıyla ilgili önemli kararlarınızı bu yeniay yapabilirsiniz. Yine bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler karşınıza gelecek.
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Salı günü aşk hayatınızda istediğiniz şartların ve fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Yine sanatsal işlerinizde destekleniyorsunuz. Çevrenizden alacağınız güzel geri dönüşlerle aşk hayatınızda heyecanlı ve keyifli oluşumlar karşınıza gelebilir. Arkadaşlarınızla güzel planlar içine girebilirsiniz.
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Çarşamba günü evinizde değişik ve farklı bir gün sizi bekliyor. Aile hayatınızda da herzamankinden daha farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Ya da evinizdeyseniz bugün ev halini farklı bir şekilde deneyimlemek isteyebilirsiniz.
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Yine Çarşamba günü itibarıyla hayatınızı birkaç aylığına gözden geçireceksiniz. Önemli adımlarınızın ve kararlarınızın gelişen hayatınıza ne kadar uyum sağladığını, gerçek sınırlarınızı bu süreçte fark edebilirsiniz.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, aşk konularında, çocuklarla ilgili olaylarda veya yaratıcılık gerektiren işlerinizde gösterebilirsiniz. Aşk, hayatınızın merkezine yerleşmeye başlayacak. Aşkı yaşamak isteyenler, yaşayanlar konsantrasyonlarını bu alana yönlendirecekler.
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Çocuğunuz varsa, onunla uğraşmak, vakit geçirmek ve sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalacaksınız. Kişiliğinizin eğlenceli ve hayatı hafife alan yanları bu ay ağır basacak. Yine spor, aktiviteler, tiyatro, hobiler, borsa, şans oyunları ön plana çıkabilir.
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KOVA BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya Koç burcunda oluşan bir yeniayla başlayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu yeniayı girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına kullanabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgisayara dayalı işlerinizde hızlı ve önemli olaylar karşınıza gelebilir. Yine yakın çevrenizin hayatında beklenmedik olaylar yaşanabilir.
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Salı günü aile ilişkilerinizde, evinizde kendinizi güçlü ve huzurlu hissedebilirsiniz. Diğer yandan iş alanlarınızda karşınıza gelecek olan fırsatlar aile hayatınıza olumlu yansıyabilir. Her iki taraf arasında dengeyi korumaya çalışmalı, iyimser duyguların sizi abartılı davranışlara yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
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Çarşamba günü sizden çok farklı olacak bir insanla değişik bir aşk ilişkisi gündemde olabilir. Ani ve beklenmedik işler, iletişime, astrolojiye dayalı konular hızlı bir şekilde gündeminizde yer edecek. Yakın çevrenizde olup biten olaylar hayata bakış açınızı değiştirebilir. Algınız açılabilir.
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Yine Çarşamba günü itibarıyla, birkaç ay boyunca hayat sizi biraz zorlayabilir. Hayatınızda kontrol edemediğiniz noktaları iyi fark etmeli, buna göre daha öncesinden verdiğiniz kararları gözden geçirmelisiniz. Bundan sonraki dönemde olayları daha içselleştirerek, birazcık daha gözlemleyerek yolunuza devam etmeli, ortaya çıkan sıkıntı ve problemlerde asıl konunun ne olduğunu gözden kaçırmadan ilerlemelisiniz.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek, kişiliğinizi ve kimliğinizi ev ve aile hayatınızla ilgili işlerde ortaya koyacak, kendinizi ailenize adayacaksınız.Yine eski ailevi konular gündeminizde olacak ve siz analiz ederek, olaylara pratik ve somut yaklaşarak çözümler üretmek derdinde olacaksınız.Yine bu dönem yakın akrabalarınızı, kardeşlerinizi ve arkadaşlarınızı evinizde ağırlayabilirsiniz. Biraz tembel ve rahatınıza düşkün bir dönem olabilir.
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BALIK BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu yeniayla birlikte maddi konularda hızlı ve beklenmedik olaylar altında olabilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Değişik ve farklı adımları takip edebilir, parasal işlerinizde yine sıradışı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Önemli başlangıçlarınızı bu yeniayda devreye koyabilirsiniz.
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Salı günü iletişime dayalı, girişime dayalı işlerinizde sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan alacağınız yardımlar yüksek olabilir. Güzel işler peşindesiniz ve bu işler ve düşünceler abartılı hareket etmenize ve davranmanıza neden olabilir. Dış ortamlarda kendinizi iyi hissedeceksiniz.
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Çarşamba günü maddi konularda beklenmedik ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Elinize bir para geçebilir veya elinizden bir para aniden çıkabilir. Ticarete dayalı işler, konuşmalar ve anlaşmalar yaparken iki kere düşünün. Yine bu Çarşamba itibarıyla sosyal ilişkilerinizi, takım çalışmalarınızı, gruplarla yapılacak olan işlerinizi, arkadaşlıklarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Organziasyona, davetlere, etkinliklere dayalı işlerde üstlendiğiniz sorumlulukları gözden geçirebilir, sıkıntılarınızdaki temel sorunları bu dönem içinde fark edebilirsiniz.
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Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, yakın çevre alanlarınıza ve aktivitelerine kaydıracaksınız. İletişiminiz hızlı akacak, satış, pazarlama, ticaret, ulaştırma, bilgisayar, yayıncılık ve teknik gerektiren işleriniz varsa bu bir ay boyunca gerekli düzenlemeleri yapabilir, gözden kaçırdıklarınıza odaklanarak, çözümler üretebilirsiniz. Yine yakın çevreniz, akraba veya kardeşlerinizle maddi görüşmeleriniz hızlanabilir.
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