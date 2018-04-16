SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
YAŞAM

16-22 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız

16.04.2018 - 11:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Merkür gerilemesi sona erdi, Koç burcunda yeniay oluştu. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 16-22 Nisan haftası burç yorumunuz...

  • 1 Burç yorumları - 16-22 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    1 | 72

    KOÇ BURCU - HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Haftaya sizin burcunuzda oluşan bir yeniayla başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Yeniayla beraber planlarınızı, girişimlerinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Önünüzdeki dönemin konularını bu yeniayla beraber başlatıyorsunuz, doğru başlangıçlar işlerinizin hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Değişik ve farklı olanın peşinden gideceksiniz.

     

     

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Burç yorumları - 16-22 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    2 | 72

    Salı günü parasal konularda abartılı ve çoşkulu davranışlarınız ön plana geçebilir. İş alanlarınızda güçlü insanlardan parasal destekler görebilir, kazançlarınızı arttırabilirsiniz, bu da parasal konularda rahat davranmanızı sağlayabilir.

  • 3 Burç yorumları - 16-22 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    3 | 72

    Çarşamba günü üzerinizde hissedeceğiniz değişiklik ve farklılık rüzgarlarını kendi lehinize çevirmelisiniz. Etrafınızda olup biten herşey sizi fazlasıyla sıkabilir. Değişik ve size farklı gelen herşey daha çok ilginizi çekecek.

  • 4 Burç yorumları - 16-22 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    4 | 72

    Yine bugün Satürn’ün gerilemeye başlamasıyla kariyerinizde ve iş hayatınızda birtakım olaylarda işlerinizin yavaşlamaya girdiğini göreceksiniz. Attığınız adımların verdiğiniz kararların doğru olup olmadığını bu süreçte görebilir, olayları istediğiniz şekile sokmak için daha doğru planlar yapabilirsiniz.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Burç yorumları - 16-22 Nisan 2018 haftalık burç yorumlarınız
    5 | 72

    Cuma günü Güneş Boğa burcuna geçecek… Bu geçen bir ay çalıştınız, hazırlandınız ve bir takım atılımlarda bulundunuz, şimdi gelen ayda ise, kimliğinizi ve kişiliğinizi parasal konularda, maddi alanlarda çalıştıracaksınız.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.