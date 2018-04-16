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Yine Çarşamba günü itibarıyla, birkaç ay boyunca hayat sizi biraz zorlayabilir. Hayatınızda kontrol edemediğiniz noktaları iyi fark etmeli, buna göre daha öncesinden verdiğiniz kararları gözden geçirmelisiniz. Bundan sonraki dönemde olayları daha içselleştirerek, birazcık daha gözlemleyerek yolunuza devam etmeli, ortaya çıkan sıkıntı ve problemlerde asıl konunun ne olduğunu gözden kaçırmadan ilerlemelisiniz.