1.6 milyar liralık projeler başlıyor

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020 yılına kadar 1000 MW’lık “temiz kurulu güce” ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, ilk rüzgar projelerini Çanakkale ve Denizli’de hayata geçiriyor.
Buna göre Çanakkale’de 99 MW’lık Üçpınar RES, 51 MW’lık Hasanoba RES ve 26 MW’lık Kocalar RES ile Denizli’de de 66 MW’lık Denizli RES hayata geçirilecek. Bu yılın sonlarına doğru enerji üretmeye başlaması planlanan rüzgar projeleri ile 310 bin haneye temiz enerji sağlanacak.
Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi çatısı altında faaliyet gösterecek ve toplam 242 MW kurulu güç kapasitesine sahip olacak 4 RES projesi 1.6 milyar liraya mal olacak.
YERLİ ÜRETİM ÖNE ÇIKACAK
Toplam kurulu gücü 242 MW olan 4 rüzgar santralinde yer alacak 79.5 metre yüksekliği ve her biri 3 MW gücündeki dev 81 rüzgar türbininin kurulumu Siemens Gamesa tarafından gerçekleştirilecek. Projede kullanılacak kule ve temel bağlantı elemanları yerel tedarikçiler tarafından Türkiye’de üretilecek. Böylece projede yerli üretimin önemli rol oynaması hedefleniyor.
“ENERJİDE YATIRIM RÜZGARI BAŞLIYOR”
Konuyla ilgili konuşan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Genel Müdür Vekili Kayrıl Karabeyoğlu, şirket olarak 2020 yılı sonuna kadar tamamı temiz enerjiden oluşan 1000 MW’lık kurulu güce ulaşma hedefi koyduklarını belirtti.
Karabeyoğlu, “Çanakkale ve Denizli projeleri ile su ve güneşten elektrik üretiminde şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz 245 MW’lık portföyümüze ilk rüzgar yatırımımızı 4 tane RES projesi ile birden yapıyoruz. Teşvikler ve projelerle birlikte yenilenebilir enerjinin Türkiye’de bu kadar ilgi gördüğü ortamda şirket olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji platformumuzu yeni yatırımlarla sürekli olarak güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı
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