Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek özgürleştirilen Suriye'nin El Bab kentinin girişinde bulunan Şeyh Akil Tepesinde 3 ay süren çatışmaların en şiddetlisi, bundan tam 1 yıl önce yaşandı ve aralarında Binbaşı Bülent Albayrak'ın da bulunduğu 16 asker şehit oldu. Bölgenin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından El Bab'ın girişindeki Şeyh Akil Tepesi'nin bulunduğu bölgeye şehit binbaşı Bülent Albayrak'ın fotoğrafının bulunduğu pano asıldı. El Bab halkı da eskiden 'Şeyh Akil' veya 'Hastane Tepesi' olarak adlandırdığı bölgeye Albayrak Tepesi demeye başladı.
DHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri geçen yıl 24 Ağustos'ta, Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı ve Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nden, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ denetimindeki Cerablus kentine geçti. Aynı gün TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Cerablus'ta kontrolü sağlayarak, sınır hattında ilerleyişini sürdürdü. 4 Eylül'de Rai ve 16 Ekim'de Dabık bölgelerini de temizleyerek iç kesimlere inen TSK ve ÖSO güçleri, 8 Aralık'ta DEAŞ'ın Rakka'nın ardından ikinci merkezi olan El Bab'a yönelik harekat başlattı. El Bab'ın batı girişinde DEAŞ kontrolünde bulunan yörede 'Şeyh Akil' ve 'Hastane Tepesi' olarak bilinen hakim noktanın ele geçirilmesi için harekete geçildi. Ancak, DEAŞ terör örgütü üyeleri şehre hakim konumdaki tepeyi vermemek için TSK ve ÖSO güçlerinin bulunduğu bölgeye bomba yüklü araç, canlı bomba, ağır silah ve roketlerle saldırdı.
EN ACI TARİH: 21 ARALIK 2016
El Bab'ın kilidi konumundaki Akil Tepesinin ele geçirilmesi için yaşanan şiddetli çatışmalarda en acı tarih ise 21 Aralık 2016 olarak kayıtlara geçti. 21 Aralık 2016 günü sınır ötesinden peş peşe acı haberler geldi. Aralarında; Şeyh Akil Tepesini özgürleştirme operasyonu komutanı olan özel kuvvetler komutanlığında görevli Binbaşı Bülent Albayrak'ın da bulunduğu 16 asker şehit oldu. Herkesi derinden yaralayan bu acı haberlerin ardından devam eden şiddetli çatışmalar sonunda 8 Şubat günü Akil Tepesi DEAŞ'lı teröristlerin elinden alındı. Şehre hakim bölgede kontrolü sağlayan TSK'nın desteklediği ÖSO güçleri 24 Şubat tarihinde ise El Bab'da kontrolü tamamen sağladı.
'ALBAYRAK TEPESİ' OLDU
El Bab'da patlayıcı temizliğinin yapılması ve güvenliğinin sağlanmasının ardından binlerce Suriyeli yeniden evlerine döndü. Şimdilerde eski günlerine dönmeye başlayan El Bab'ın girişindeki Şeyh Akil Tepesinin bulunduğu bölgeye ise TSK'nın geçici üssü kuruldu. Suriyeliler ise 21 Aralık 2016 tarihinde 16 askerin şehit düştüğü tepenin bulunduğu bölgeye teşekkür panosu astı. Türkçe ve Arapça yazıların yer aldığı panoya da şehit düşen askerleri temsilen Şeyh Akil Tepesini özgürleştirme operasyonu komutanı şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın fotoğrafı konularak teşekkür edildi. El Bab sakinleri ise geçmişte Şeyh Akil veya Hastane olarak adlandırdıkları tepeye ise kendi aralarında 'Albayrak Tepesi' demeye başladı.
Şeyh Akil Tepesinin adını Albayrak Tepesi olarak adlandırılan bölgede ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ve inşaatı hızla yükselen 200 yataklı hastane de birkaç ay içerisinde tamamlanarak Suriyelilere hizmet verecek.
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