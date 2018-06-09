Samsun'da 16 yaşındaki bir kız kendini 5. katın penceresinden aşağı attı. Park halindeki otomobilin tavanına düşen kız yaralı kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un İkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki S.Y.'nin ailesi kızlarının kayıp olduğuna dair Gazi Polis Merkezi'ne başvurdu. Evden kaçtığı iddia edilen S.Y., dün ailesi tarafından bulunup evlerine götürüldü. Bunalıma girdiği iddia edilen S.Y., kendini 5. kattan aşağı attı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen S.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bel bölgesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilen S.Y.'nin tedavisi devam ederken, otomobilin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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