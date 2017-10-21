İHA'nın haberine göre, Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan Şeyh Hamdullah’ın oğlu Hattat Mustafa Dede’nin 16’ıncı yüzyılda nesih hatla yazdığı, 18’inci yüzyılda altın ile tezhiblenen mushaf-ı şerif, izinsiz götürüldüğü İngiltere’de Cristie’s müzayedesinde satışa sunuldu. 26 Ekim’de gerçekleştirilecek müzayede de başlangıç fiyatı 120 bin sterlin olarak belirlenen fiyatın 220 bin sterline (1 milyon TL) ulaşması bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Başlangıç fiyatı 120 bin sterlin olmasına karşılık fiyatın çok kolay 220 bin sterline ulaşacağını ifade eden Gelenekli Sanatlar Uzmanı İbrahim Ethem Gören, Türk Hat Sanatının nadide eserlerinden olan Mustafa Dede’nin Mushafının, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından takip edilerek Türkiye’ye kazandırılması gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz Eylül ayında Antalya’ya getirilen Herakles Lahdi’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise "Yıllardır hafiye gibi çalışarak, Türkiye’den kaçırılan eserlerin peşinden koşuyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye’den kaçırılan tarihi Mushaf-ı şerifin satışını durdurmak ve ülkemize geri getirebilmek için harekete geçmesi bekleniyor.

Kur’an-ı Kerim