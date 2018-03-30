160 engelliyi 15 milyon TL dolandırdılar

Sağır ve dilsiz 160 vatandaş, kurulan kooperatifle konut yapma ve bankadan çektikleri kredilerle yatırım yaparak kâr payı dağıtma vaadiyle 15 milyon TL dolandırıldı. Mağdurların suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkan olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla şüpheliler, 6 ay boyunca teknik takibe alındı. Şüphelilerden çete lideri olduğu belirtilen İrfan A.’nın ilgili bir televizyon programına çıkması üzerine operasyon için de düğmeye basıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre polis, programın ardından İrfan A.’yı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 18 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların 7’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çete lideri olduğu belirtilen İrfan A.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma, zimmet ve tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltiliyor.

AYNI GÜN 10 BANKA DOLAŞTIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurlara aynı gün 10’ar dakika arayla 10 farklı bankadan kredi çektirdiği belirlendi. Her bir kişinin bankadan çekebileceği belli miktarda kredi bulunuyor. Bu durum tüm bankalar için geçerli. Ancak dolandırıcıların, bankacılık sistemine yakalanmamak ve diğer bankalara gittiklerinde sistemde başka bir bankadan kredi kullandığının görülmesinin önüne geçmek için böyle bir yol izlediği belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde 160 sağır ve dilsiz vatandaşı yaklaşık 15 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen, Çankaya’da lüks bir ofisi olduğu belirlenen çete lideri İrfan A., Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulandı. Suçlamaları kabul etmeyen İrfan A., kendisini “Kimseyi dolandırmadım. Özellikle zimmet suçu yönünden kooperatimizdeki bilgi ve kayıtlardaki bazı karışıklıklar nedeniyle bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Gerekli düzeltmeler için çalışmaktaydık. 2018 yılı genel kuruluna bu düzeltmeleri yaparak gidecektik” diye savundu.

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