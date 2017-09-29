Dünyaca ünlü müzayede evi Christie’s, Afrika ülkesi Angola’da bulunan 163 karatlık beyaz elmasın, 14 Kasım’da Cenevre’de açık artırmaya sunulacağını açıkladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Christie’s’in Avrupa ve Asya sorumlusu Francois Curiel, “Bugüne kadar açık artırmaya sunulan en büyük taş, 110 kırattı” dedi. Elmasın muhammen bedeli henüz açıklanmadı.

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