167 uçak alacak

Resmi Gazete'de haftasonu yer alan teşvik belgesine göre Pegasus, tarifeli havayolu taşımacılığında kullanılacak 167 adet uçak yatırımı için toplamda 22.12 milyar TL yatırım değeri üzerinden teşvik belgesi verildi.



Teşvik kapsamında 7 yıl süresince sigorta primi işveren hisse desteği, gümrük vergisi muhafiyeti, faiz desteği, yüzde 50 oranında yatırıma katkı oranı ile yüzde 90 oranında vergi indirimi desteği de sağlanacak.



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