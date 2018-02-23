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Ukrayna Anti-Doping Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre eski Hırvatistan Milli Takım kaptanı ve Shakhtar Donetsk'in sağ beki Darijo Srna, futboldan men edildi.

Mart 2017'de oynadığı bir maçın ardından verdiği örnekte 'dehydroepiandrosterone' adında steroid örneği bulunan bir madde tespit edildi. Yapılan testi pozitif sonuçlanan Srna'nın cezası 22 Ağustos'ta sona erecek ve o tarihe kadar hiçbir futbol müsabakasında forma giyemeyecek.

13 Eylül 2017'de Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Srna'nın cezası, son maçından itibaren geçerli olacak. Bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 10 maça çıkan Srna, 900 dakika sahada kaldı.